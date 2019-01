Día de la tarta de chocolate 2019: 3 tartas fáciles de preparar y deliciosas

Hoy es el día mundial de la tarta de chocolate 2019, que mejor forma de celebrarlo que con estas tres recetas, escoge la que más te guste o hazlas todas, merece la pena celebrarlo por todo lo alto.

Hoy 27 de enero es el día mundial de la tarta de chocolate 2019, una jornada que debería ser festiva y aclamada. Esta celebración nació en Estados Unidos, el país en que vio nacer está combinación de ingredientes como postre. No es casual que algunas de las mejores tartas del mundo tengan la denominación de origen de esta zona. La capital mundial de los brownies y de los muffins tiene en este tipo de recetas una buena forma de destacar, pero no es el único lugar en el mundo en que se puede celebrar por todo lo alto. La Sacher nacida en Viena es una de las tartas de chocolate que debemos sumar a la celebración y disfrutar en un día como hoy. No tienes excusa, toma nota de estas recetas y empieza a preparar el día de la tarta de chocolate.

Tarta triple de chocolate

La tarta de chocolate tiene una manera de cocinarse especial, la cantidad de chocolate es proporcional a la alegría que produce. La mejor manera de celebrar este día mundial es con recetas como éstas, una tarta con el triple de chocolate y que esté lista en unos minutos. Toma nota de esta receta porque impresiona.

Ingredientes:

Para el bizcocho

250 gr de chocolate

250 gr de mantequilla

250 gr de azúcar

4 huevos

1 cucharada de harina

Para el ganaché

200 gr de chocolate para fundir

200 gr de nata para montar

Para decorar

Cacao en polvo

Chocolate rallado

Elaboración:

Vamos a hacer el mejor bizcocho de chocolate que existe, derretiremos el chocolate en el microondas. Le añadiremos al chocolate la mantequilla hasta conseguir una salsa ligera repleta de dulzor. Llega el turno de endulzar esta base, le ponemos el azúcar, se deberá fundir perfectamente con el resto de los ingredientes. Batiremos los huevos hasta que doble su tamaño y les incorporamos la cucharada de mantequilla. Mezclamos con la otra base y tendremos lista la base ideal. Colocamos esta masa en un molde engrasado. Lo ponemos al horno al baño maría a 190º durante unos 35 minutos. Este bizcocho ligero queda impresionante. Ponemos la nata en un cazo y cuando esté caliente lo ponemos el chocolate. Cubriremos la base con esta mezcla. Por encima vamos a colocar el chocolate en polvo y rallado. La explosión de sabor y de alegría de esta tarta es increíble.

Tarta Sacher

La tarta Sacher recibe su nombre de un establecimiento de Viena que la vio nacer. Esta receta ha traspasado todas las fronteras hasta convertirse en la mejor del mundo. Un aprendiz de repostería llamado Franz Sacher es el autor de esta receta auténtica. Toma nota de los ingredientes y disponte a celebrar este día con un clásico.

Ingredientes:

125 gr de almendras

100 gr de harina

100 gr de azúcar glass

100 gr de azúcar normal

100 gr de mantequilla

6 huevos

150 gr de chocolate fondant

1 sobre de levadura

150 gr de chocolate de cobertura

125 gr de nata líquida

30 gr de mantequilla

Elaboración:

En un bol grande vamos a colocar la mantequilla a temperatura ambiente, la empezaremos a batir con el azúcar glass. Fundiremos el chocolate al microondas y lo añadimos a esta mezcla. Incorporamos con cuidado las yemas del huevo sin dejar de remover para que no se cuajen. Llega el turno de las almendras picadas y la levadura con la harina tamizadas. Mezclaremos hasta crear la base de este bizcocho. Montamos las claras a punto de nieve y las añadimos, este ingrediente le dará la textura que necesita. Engrasamos un molde y le añadimos esta mezcla. Horneamos a 180º unos 35 minutos hasta que esté listo. Derretimos la mantequilla en un cazo y le añadimos el chocolate para la cobertura y la nata. Crearemos la base para darle a la sacher el final que necesitará. Con la base preparada y enfriada, cubriremos el bizcocho con el chocolate de cobertura que hemos preparado.

Tarta de chocolate rápida

La tarta de chocolate rápida es perfecta si tenemos ese antojo de dulce, pero no queremos complicarnos la vida. Con unos ingredientes básicos vamos a hacer un postre ideal para rendirle un pequeño homenaje a una tradicional tarta de chocolate. Toma nota de estos pasos y date un pequeño capricho en un tiempo récord.

Ingredientes:

200 gr de galletas

70 gr de mantequilla

120 gr de chocolate fondant

120 gr de chocolate con leche

1 cucharada de azúcar avainillado

3 hojas de gelatina

75 ml de agua

200 ml de nata para montar

Elaboración: