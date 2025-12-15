Este es el error garrafal más común al comprar la Lotería de Navidad, según el matemático Manuel García

El sorteo de la Lotería de Navidad ya se vislumbra en el horizonte y ese día, como suele ser habitual cada año, comenzará la época más bonita del año. La mañana del próximo lunes 22 de diciembre todos los españoles tendremos derecho a soñar con El Gordo y otros grandes premios de la Lotería de Navidad. Un experto matemático ha desvelado el error en el que muchas personas caen a la hora de comprar un décimo. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho este matemático sobre el error a la hora de comprar Lotería de Navidad.

El próximo lunes 22 de diciembre se celebrará el sorteo de la Lotería de Navidad. El Teatro Real de Madrid será el escenario en el que los niños de San Ildefonso comenzarán a sacar las bolas de los sueños a partir de las 09.00 horas de la mañana. A partir de ahí, y durante las próximas horas, se sucederán todos los premios del sorteo de la Lotería de Navidad: El Gordo, segundo, tercer, cuartos y quintos premios, además de todas las pedreas que repartirán cientos de miles de euros.

Muchos ciudadanos cumplen con algunas liturgias a la hora de comprar un décimo de Lotería de Navidad y un experto matemático ha desvelado el error que muchas personas cometen a la hora de comprar un boleto. Manuel García Fernández, experto en Estadística de la Universidad Europea y director del Máster de Big Data, ha sido la eminencia que ha aconsejado a las personas que sueñan con El Gordo para acotar al máximo la suerte en el sorteo que se celebrará este lunes 22 de diciembre.

El error en la Lotería de Navidad, según un matemático

«La probabilidad del Gordo es una entre el total de números emitidos. Además, hay otros premios: segundos, terceros, cuartos, quintos. En la lotería de Navidad hay un efecto que no hay en otras loterías, ni en el Niño, ni Quiniela, ni Primitiva, ni nada de eso… Y es que existe la pedrea, que son unos 1.700-2.000 premios pequeños, que sí que contribuyen a la sensación de que toca mucho y de forma mucho más repartida», ha confesado Manuel García Fernández en una entrevista concedida al Diario AS.

Lógicamente, este experto en Big Data también deja claro que las opciones de ganar un premio aumentarán si se compran más números distintos. «Si compras varios billetes del mismo número, solo recibirías más dinero si ese número resulta premiado», concluye en declaraciones al mismo medio. «Desde el punto de vista racional, los sorteos son independientes de un año al otro. Nada impide que vuelva a salir el mismo número. Tú lo que puedes calcular es la probabilidad de que dos años seguidos salga el mismo número. Y es muy baja», cuenta sobre los casos de la gente que siempre compra el mismo número.

Por último, este experto matemático también ha develado el error a la hora de comprar Lotería de Navidad. Básicamente, este consiste en comprar varios décimos del mismo número. «Lo más adecuado es comprar diferentes números. Tú lo que buscas es que te toque algo de dinero, más que muchísimo. Lo que se quiere maximizar es la probabilidad de que toque al menos un gordo», cuenta.

«Si compras 10 boletos de un mismo número, te puede tocar mucho, pero es mucho menos probable. El error más común en la Lotería Nacional es comprar varios billetes del mismo número. Es mejor diversificar, igual que en la bolsa, para aumentar la probabilidad de que toque algo», apunta en esta entrevista concedida al diario AS.