Resultado de las elecciones en Extremadura: todos los pactos posibles

El resultado de las elecciones en Extremadura ha arrojado un saldo desfavorable para el PSOE. Pese a que el partido comandado en la región por el barón socialista Guillermo Fernández Vara ha sido el más votado, la suma de diputados de PP y Vox daría un vuelco al gobierno de la Junta extremeña.

Extremadura, junto a Canarias, es otra de las autonomías que puede perder el PSOE tras el tsunami azul del pasado domingo. El partido del actual presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara, cosechó 28 escaños en el parlamento extremeño, seis menos que en los comicios de 2019.

Los socialistas se han visto doblegados por el fulgurante ascenso del PP, que ha pasado de 20 a 28 escaños. La popular María Guardiola ha cosechado un excelente resultado empatando con los de Vara y siguiendo la tendencia del PP a nivel nacional.

Vox clave en los pactos

Pese a que Guardiola ha pedido a Vara que se aparta y deje gobernar a los populares, al tener el mismo número de escaños y no tener apoyos suficientes. Esto en realidad no es así, si Vox no apoya al PP, Vara podría gobernar junto con Podemos.

El partido de Santiago Abascal será la figura clave para configurar el pacto tras los resultados electorales en Extremadura. La formación verde ha irrumpido con fuerza en el parlamento extremeño, donde no contaba con representación. El pasado 28M Vox consiguió 5 diputados gracias a las más de 49.000 papeletas que recibieron en los comicios autonómicos.

Vara dimite y recula

Que el PSOE va a dar la batalla hasta el último minuto para intentar resquebrajar una posible alianza entre PP y Vox lo demuestra un hecho. El presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara, anunció tras el varapalo del 28M que dejaba la política y pedía su reincorporación como médico forense.

A las pocas horas –previo toque de atención de Ferraz– el barón socialista reculaba en un nuevo movimiento servil hacia el secretario general del su partido Pedro Sánchez, y se desdecía. Se intentaría mantener en el cargo hasta el 23J para «intentar gobernar en Extremadura».

Aunque el encaje para Vara pasa porque el PP no logre negociar con éxito un pacto de investidura con Vox, se antoja difícil que tras los resultados de las elecciones en Extremadura el PSOE pueda mantener uno de sus feudos históricos.