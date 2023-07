El PSOE quiere demostrar su «fortaleza» en el arranque de la campaña que Pedro Sánchez protagonizará este viernes en Madrid. Por eso, según ha podido saber OKDIARIO, Ferraz ha obligado a todos los cabeza de cartel al Congreso y al Senado de las 52 circunscripciones electorales que hay en España a estar presentes en la capital española para arropar al presidente. Estarán acompañados de todos los ministros propuestos por el PSOE. Los futuros diputados y senadores provinciales no serán los únicos que viajarán. El PSOE pondrá autocares gratuitos desde distintos puntos de España para que «el máximo número de afiliados» acudan a al acto. Quieren conseguir «un lleno absoluto».

Ferraz ha optado, tal como avanzó este periódico, por reducir el número de actos y que sean más multitudinarios. Ya no veremos aquello de una reunión del candidato al día con convencidos en un punto distinto de la geografía española. Pedro Sánchez tiene previsto protagonizar alrededor de unos cinco mitines a lo largo de toda la campaña. La mayoría concentrados en fines de semana. Desde Moncloa argumentan que «es muy difícil compaginar la agenda de candidato con la de presidente» más «teniendo en cuenta que acabamos de asumir la presidencia de turno de la UE».

A diferencia de las elecciones del 28 de mayo, cuando únicamente celebró un mitin en Madrid dando por perdida al batalla de Reyes Maroto y Juan Lobato -que quedaron como tercera fuerza en el ayuntamiento y en la Comunidad-, en esta ocasión Sánchez protagonizará el jueves en la ciudad la pegada de carteles y el viernes este gran acto con todos los candidatos. Ferraz no descarta incluso un tercer evento.

La única incógnita del evento del mitin del viernes es el lugar en el que se celebrará. El equipo de campaña trata de conocer el número de asistentes aproximado que son capaces de movilizar para elegir un espacio u otro. El objetivo es «que no se vea un espacio vacío», que en los medios de comunicación se visualice un apoyo cerrado y sin fisuras a la figura del secretario general del PSOE. Pese a que su liderazgo está cada vez más cuestionado.

Tras estos dos actos, el sábado, Pedro Sánchez viajará a Extremadura para criticar los acuerdos entre el PP y Vox en una comunidad que la semana que viene investirá a la popular María Guardiola como presidenta autonómica gracias al apoyo de la formación liderada por Santiago Abascal. Este lunes, en una entrevista, el presidente apuntó que un Ejecutivo formado por PP Y Vox «sería una gran pena» para España y Europa. En opinión de Sánchez el país perdería «muchas posiciones y muchas oportunidades».

Lista más votada

Uno de los principales agitadores de la campaña socialista, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, dijo este lunes que es «impensable» que el PSOE ceda sus votos al PP para que no dependa de Vox tras las elecciones generales del 23 de julio. Una postura que ha defendido en múltiples ocasiones el candidato a la presidencia que, en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, incluso llegó a verbalizar que aunque sea la segunda fuerza más votada intentará formar gobierno con sus socios actuales. Algo que hasta hoy no ha ocurrido nunca en España, ya que el candidato de la formación más votada ha sido investido presidente.

Al rechazar una vez más esta tesis, que se ha convertido ya en uno de los argumentarios recurrentes por parte de los dirigentes del PSOE, Zapatero solivianta así el discurso creado desde La Moncloa de que Alberto Núñez Feijóo y Abascal pactarán el Gobierno pase lo que pase en las urnas. El candidato popular ya ha pedido que se permita gobernar a la lista más votada. Algo que apoya el otro ex presidente socialista, Felipe González, en contra de la opinión generalizada de Ferraz.

Euforia

En el cuartel general del Partido Socialista hay euforia por «la remontada» que Pedro Sánchez está experimentando en los sondeos. La sobrepresencia del presidente en los medios de comunicación, especialmente en aquellos formatos menos favorables a sus posiciones ideológicas, ha conseguido que las expectativas de voto del PSOE hayan ido en aumento. Los estrategas de Ferraz manejan trackings que les acercan mucho al PP de Feijóo, que hasta ahora lideraba con mucha holgura los sondeos. Aunque prefieren trabajar «con cierta prudencia», ya que «sólo son encuestas», en el entorno de Sánchez cada vez son más las voces que incluso hablan abiertamente de la posibilidad de «ganar las elecciones».