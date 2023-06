La candidata a presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, ha comparecido este viernes junto al candidato de Vox, Ángel Pelayo, para anunciar públicamente el acuerdo al que han llegado ambas formaciones para alcanzar el Gobierno extremeño y desalojar al PSOE de Guillermo Fernández Vara del poder. «He optado por el interés de los extremeños, tengo la firme convicción de que nos une mucho más de lo que nos separa», ha señalado Guardiola.

Lo ha reconocido durante su intervención: «Han sido días difíciles». Este viernes, Guardiola certificaba el giro total de posición que había planteado hace tan sólo diez días. En el mismo lugar, y ante el mismo micrófono en el que ha celebrado el acuerdo con los de Santiago Abascal, Guardiola había planteado su portazo a Vox. Definitivo, había dicho. Pero finalmente las aguas se han calmado entre ambas formaciones, que daban a conocer a primera hora de este viernes el acuerdo de Gobierno por el que el PP cedía a Vox la consejería de Medio Rural. Un «pacto de moderación», ha defendido Guardiola.

Sobre su rectificación, Guardiola ha asegurado que «mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños». «La decisión de meter a VOX se ha tomado en Extremadura», ha insistido cuando le han preguntado si se trataba de una imposición de Génova. «Yo he sido muy libre. Obedece a un profundo proceso de reflexión y me he obligado a irme al origen de todo».

«Entiendo que ahora hay mucha gente decepcionada. Lo entiendo y asumo, pero me gustaría que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura», ha recalcado.

Acuerdo

PP y Vox han alcanzado un acuerdo en Extremadura para investir a la popular María Guardiola como presidenta de la Junta. La formación liderada por Santiago Abascal, finalmente, se quedará con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Y es que, como publicó OKDIARIO, este partido exigía una consejería relacionada con el campo.

Así lo han confirmado PP y Vox en la mañana de este viernes. La firma del acuerdo entre Guardiola y el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, será a las 12:45 horas.

«PP y Vox han asumido así la responsabilidad de dotar a la región de un gobierno estable y con una hoja de ruta clara para poner fin a las políticas socialistas que han lastrado el desarrollo de Extremadura», han subrayado al respecto.

Asimismo, en el comunicado difundido -que se puede leer bajo estas líneas- han destacado que «ambas formaciones han centrado sus esfuerzos en alcanzar los puntos en común y abordar las preocupaciones compartidas por sus votantes y por la mayoría de extremeños».