Vox responde a Guardiola que acepta negociar en Extremadura: «Pero si quiere gobernar, será en coalición»

En Vox ven un cambio significativo en la nueva posición del PP de María Guardiola en Extremadura. La formación que preside Santiago Abascal celebra la carta enviada por la candidata popular a sus militantes, anunciándoles una nueva oportunidad para negociar un cambio de Gobierno, y en la que habla abiertamente de «respeto» a su interlocutor. Se pasa, dice el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, «del ‘a Vox ni agua’ a mostrar respeto por nuestros votantes». Aun así desde la formación de Santiago Abascal aceptan retomar la negociación. Pero advierten: Guardiola ya sabe que si quiere gobernar, «lo hará en coalición» como forma de control interno.

La salida del principal asesor de Guardiola, Santiago Martínez-Vares, ha actuado de detonador en Extremadura. Sólo horas después de conocerse el audio desvelado por OKDIARIO, en el que el asesor se mostraba obsesionado con «acabar con Vox», Guardiola volvió a abrir la puerta a negociar. Y a hacerlo desde una posición de «respeto» a Vox, como le venían reclamando los de Abascal. Desde Vox aseguran que aceptan retomar las negociaciones para desencallar la situación. Pero eso, explican fuentes de la formación, no cambiará un ápice la posición de la que partían las negociaciones. La entrada en un futuro Gobierno de cambio extremeño no es negociable. Y el equipo de Guardiola ya lo sabe.

De esa forma, Vox sienta las bases para volver a la mesa de negociaciones, pero recordando al PP que su posición no ha cambiado. Es la misma, explican, que Vox marcó ya desde la precampaña: el apoyo no será gratis. No hay aún una propuesta concreta para ese Gobierno de coalición, si se configurará en una o dos consejerías o si incluirá la Vicepresidencia. Pero la coalición es requisito indispensable.

En parte, explican fuentes de Vox, por una mera cuestión de confianza. En la dirección del partido liderado por Abascal indican que lo principal son las políticas que se pacten para ese futuro gobierno de cambio, pero incluso aunque ese programa sea considerado positivo por ambas partes, sin Vox en el Gobierno no habría garantías de cumplimiento. Entienden en la formación que Guardiola les ha demostrado, en las últimas semanas, que no podrán fiarse de su simple palabra: el control de ese programa común debe ser interno.

Campaña del 23J

Vox ha analizado también su nuevo lema electoral de cara al 23J, Decide lo que importa, presentado el pasado fin de semana. «Ése decide lo que importa pasa por marcar como prioridad echar del Gobierno a Pedro Sánchez. En un momento crucial, a las puertas de unas generales, hay muchos que están demasiado preocupados en atacar a Vox. Están olvidando lo prioritario, que es trabajar y hacer todo lo posible para echar a Pedro Sánchez y sus políticas del Gobierno», ha señalado el secretario general de la formación. Tras ello, ha dicho, se procederá a derogar esas «leyes ideológicas del sanchismo», como «la mal llamada Memoria, leyes que ponen en peligro a las mujeres o que protegen la delincuencia y la okupación».

«Gracias a Pedro Sánchez, Marruecos se ha convertido en la huerta de España. Ha trabajado contra los intereses de los españoles», ha advertido Garriga.

«No entendemos ciertas declaraciones de Borja Sémper en las que se ataca a los votantes de Vox. Nosotros seguimos con la mano tendida, conscientes de la responsabilidad del momento», ha señalado. «Parece que le ha dado una insolación de tanto verano azul», ha indicado Garriga, en referencia a una entrevista de Sémper en la que dice que un Gobierno con Vox «no es lo mejor para España».