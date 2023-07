González pide que se deje gobernar al más votado, pero Zapatero anuncia que Sánchez no lo hará con el PP

El ex presidente del Gobierno Felipe González es partidario de dejar gobernar a la lista más votada tras las elecciones generales del 23J para así evitar «bloqueos políticos». Su opinión contrasta con la de José Luis Rodríguez Zapatero, que este lunes ha anunciado que el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en caso de victoria del PP, no se abstendrá para que Alberto Núñez Feijóo no dependa de Vox.

«Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto», sostiene González en un artículo titulado «Pónganse de acuerdo» que publica Nueva Revista, editada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). El ex dirigente socialista no menciona explícitamente a PP y PSOE. Lamenta que ambas formaciones «estén demostrando su incapacidad para entenderse y no tener que depender de los extremos situados a derecha e izquierda».

Felipe González pone de ejemplo a todos los países de América Latina y a Estados Unidos. «He sido y soy partidario de los pactos, especialmente de los pactos de centralidad. Estos fortalecen no solo la democracia, sino también el destino de un país. Cuando estos pactos de centralidad desaparecen, el país se debilita, se polariza, pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente. Y ahí es donde estamos», señala. En el «contexto español», recalca que «hay propuestas que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos».

Zapatero

Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que PSOE no se abstendrá ante una hipotética victoria del PP en las elecciones generales del 23J. «Es impensable», ha sostenido el ex dirigente socialista.

«No veo este escenario bajo ningún concepto. El PSOE lo hizo una vez con Mariano Rajoy para no repetir unas terceras elecciones y nos costó un desgarro interno. De hecho, Pedro Sánchez protagonizó la posición contraria, y lo que es más importante, el PP jamás nos lo reconoció. Sánchez tuvo que repetir elecciones y ni siquiera se le ocurrió al PP una abstención», ha afirmado Zapatero este lunes en una entrevista concedida a TV3.

Además, ha asegurado que su «intuición» es que el PSOE será la lista más votada en los comicios generales y que podrá repetir mandato como Gobierno de coalición, «pese a que no era fácil».

Alberto Núñez Feijóo ha recalcado que el objetivo de Pedro Sánchez es «gobernar perdiendo», mientras que el objetivo del líder del PP es «tener más escaños que la izquierda» en los comicios generales. También ha defendido que tiene como finalidad lograr una «mayoría suficiente para gobernar», que es superar los 160 escaños para «tener un Gobierno sólido», en declaraciones a El Programa de Ana Rosa.

En las últimas semanas, Feijóo ha prometido que «derogará el sanchismo» en caso de que pueda llegar a La Moncloa tras el 23J. Zapatero ha criticado que esto sea «el único programa» del líder popular. «No resulta muy atractivo», ha indicado.

«En 72 horas ya se han derogado a sí mismos con el pacto en Extremadura con Vox después de decir que nunca jamás, con el cambio sobre la reforma laboral, y ahora diciendo que respetarían el impuesto a bancos y eléctricas, ante el que se opusieron radicalmente», ha apostillado el ex presidente del Gobierno.

Para José Luis Rodríguez Zapatero, los pactos del PP con Vox «están pasando factura» al partido de Feijóo y que las encuestas dibujan un escenario «muy abierto, en que la tendencia parece que quién está ganando el debate es el PSOE frente a las derechas».

«Estamos viendo ya al PP a la defensiva. Los fundamentos de ese antisanchismo son débiles, de arena. No tienen sustento ni fortaleza», ha enfatizado, al tiempo que ha remarcado que lo que le preocupa de una eventual alianza entre los populares con Vox tras el 23J es «la radicalización política que conllevará y el negacionismo que puede imponerse en cuestiones sociales, de la ciencia y de la cultura».