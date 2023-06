Sánchez se compara con González, pero el ex presidente sometió a referéndum su cambio sobre la OTAN

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparado las promesas incumplidas en su mandato con los cambios de Adolfo Suárez para legalizar el Partido Comunista o de Felipe González, con la entrada en la OTAN. Sin embargo, esa afirmación es engañosa: González sometió a referéndum ese cambio de posición. Se celebró el 12 de marzo de 1986. Ganó el sí con el 56,85% de los votos válidos a favor de permanecer en la OTAN con una participación del 59,4%.

«Mentir, a mi juicio, es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar: Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el PCE, Felipe González mintió cuando lo de la OTAN; para mí eso no es mentir, eso es rectificar: porque eso es bueno», afirmó Sánchez en su última aparición televisiva, añadiendo que «rectificar en un momento como el actual está en el ADN de un político».

«He tomado decisiones diferentes a las que dije antes de las elecciones, pero el resultado es positivo porque la sociedad se ha apaciguado», afirmó, por ejemplo, sobre Cataluña. Sánchez, cabe recordar, prometió que no concedería indultos a políticos y acabó indultando a los dirigentes condenados por el 1-O. Aseguró también que tipificaría el delito de referéndum ilegal, pero no sólo no lo hizo, sino que derogó el de sedición y abarató la malversación, con el único fin de satisfacer a sus socios separatistas. Son sólo dos ejemplos de la larga lista de engaños y promesas incumplidas por parte del socialista.

«Engañado»

Precisamente, fue Felipe González el primero en asegurar que se había sentido «engañado» por Sánchez, entonces secretario general del PSOE. Fue en 2016, cuando el partido debatía su posición sobre la investidura de Mariano Rajoy tras las elecciones del 26 de junio de ese año. González reveló que Sánchez le había prometido que los socialistas votarían en contra en la primera votación, pero se abstendrían en la segunda. El líder socialista, en cambio, intentó formar gobierno con Podemos y el apoyo de los independentistas, una maniobra que desembocó en una de las peores crisis internas del PSOE. El 1 de octubre, Sánchez presentó su dimisión tras un convulso Comité Federal.

«Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado. No tenía ninguna necesidad», aseguró el ex presidente socialista en una entrevista en la Cadena SER, desvelando así el incumplimiento de la promesa personal que le había trasladado Sánchez, una actitud con la que se mostró muy crítico. «Si ha cambiado de posición tendrá sus razones, yo no las entiendo. Un cambio de esa naturaleza, crea confusión en el partido y mucha más en el país», consideró González.