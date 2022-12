El ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Felipe González no comparte que Pedro Sánchez vaya a pasar a la historia por haber exhumado al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. De hecho, se ha mofado de la afirmación que hizo Sánchez el lunes durante un homenaje a la escritora Almudena Grandes, asegurando que lo que hubiera tenido valor era «haber bajado del caballo a Franco cuando estaba vivo». En este sentido, González se ha preguntado si «¿tiene trascendencia sacar a Franco de la tumba». Quitando valor histórico a la decisión de Sánchez.

Recordando la transición, y alabando figuras como la del Rey Emérito o la de Adolfo Suárez por su generosidad entonces, Felipe González ha trasladado que una de las cuestiones que más le preocupa a día de hoy es «la convivencia». «Hay más España de la que algunos se piensan», ha recordado al término de la entrevista, de cara a la toma de ciertas decisiones que pueden reabrir heridas del pasado. En su opinión, «lo que está polarizada no es la sociedad, sino la política».

Sedición

El ex jefe del Gobierno también ha hablado claro, en una entrevista concedida a Susanna Griso en Espejo Público, sobre el funcionamiento del Gobierno de coalición en la actualidad. Cuarenta años después de su primera mayoría absoluta, tras las cesiones del actual líder socialista a Podemos y separatistas -lo que él considera «populistas», González ha reprochado a Sánchez «es obvio que derogar la sedición no es homologarse con Europa».

Con la experiencia de estar durante catorce años al frente del Ejecutivo, González, ha advertido al actual presidente que «no se puede tipificar lo que sucedió en 2017 en Cataluña como un delito desórdenes públicos, aunque luego lo hubiera en las calles». «En las instituciones ocurrió otra cosa» ha dicho. En este sentido, en su opinión, «si han pretendido tipificar lo que ocurrió entonces, lo que sucedió no tiene ni punto de comparación con la legislación actual». «La norma que conozco no es homologable con Europa si trata de modificar los comportamientos de 2017», ha sentenciado.

El ex líder socialista también ha considerado «muy defectuosa» la ley de Irene Montero y ha tachado de «generalización inútil» sus ataques a los jueces. «Puede haber una decisión judicial equivocada, pero la cadena de decisiones no es un defecto de jueces, es un defecto de fabricación» de la norma ha opinado. Con su experiencia, González asegura que «cuando uno se equivoca, tiene que corregirlo, y no pedir a los demás que lo hagan mal, porque tiene la obligación de rectificar, aunque sea de necios tener que hacerlo a diario».

El ex secretario general del PSOE cree que el Ejecutivo «tendría que haber rectificado inmediatamente» la ley del sólo sí es sí. Así las cosas, ha afeado a Sánchez esperar a que «ahora que lo arreglen los jueces».

Asimismo, Felipe González se ha preguntado «¿en qué consiste el populismo?». «En dar respuesta simple a problemas complejos, tienes que buscar un culpable a que una respuesta simple no dé resultado», ha trasladado para terminar con una advertencia: «Atención al populismo».