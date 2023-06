El PSOE está jaleando las últimas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre ETA para atribuirse su disolución durante su Gobierno. El ex presidente dice que fue él quién logró el fin de la banda armada. Quieren así intentar desmontar el discurso de la derecha sobre la transformación del grupo armado en un partido político a manos de Bildu. Y no lo han conseguido.

Los socialistas han quedado completamente retratados por las propias víctimas de ETA y el ex presidente del Gobierno desenmascarado. «Mi Gobierno. Sí, lo digo. Bajo mi Gobierno, se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Lo digo y lo afirmo. Creo que puedo ser la persona que más datos tenga. Sí, lo fue. La historia va a constar así», decía ayer Zapatero con total rotundidad.

Unas declaraciones que han sido cuestionadas por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, que defiende que lo que hizo Zapatero no fue acabar con ETA, si no negociar que dejaran de matar para legalizarlos: «ETA no ‘se rindió’ bajo su Gobierno. Negoció las condiciones para su final. ¿Y qué es una negociación, sino dar algo a cambio de otra cosa?»

Covite ha señalado que en esa negociación entre el Gobierno y ETA el precio fue la «legalización» de los «brazos políticos» de la banda, además de garantizar «impunidad y un final sin vencedores ni vencidos». «Ese fue el precio», ha criticado.