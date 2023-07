Feijóo: «El sanchismo consiste en fragmentar la sociedad, es una anomalía democrática»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido esta mañana a El Programa de Ana Rosa para analizar la situación política, la gestión del Gobierno de España y explicar su proyecto político antes de las próximas elecciones generales de este 23 de julio. Feijóo ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que «fragmenta la sociedad» y que es «una anomalía democrática».

El líder del PP ha comenzado la entrevista mostrándose ante los españoles: «Llevo un año y medio como presidente del partido, creo que es bueno que la gente conozca a una persona que puede ser presidente de su Gobierno». Por eso ha resaltado sus orígenes gallegos: «Uno debe tener claro cuáles son sus orígenes, dónde ha crecido, dónde ha aprendido, a qué escuela ha ido, que es rural, y si los españoles quieren podría ser el primer presidente nacido en un pueblo, de esa España rural», asegura Feijóo.

También ha sido claro en su opinión sobre las encuestas y considera que «las diferencias están por debajo de ese margen». Para el líder del PP «hay un nuevo horizonte, el PP va a ganar y la duda es cuál va a ser la diferencia». Y añade: «Hay un candidato, que es el presidente actual, que quiere ser presidente aun perdiendo las elecciones».

«Si los españoles quieren, quiero presidir España», asegura Núñez Feijóo. Ha destacado que el PP ha ido apoyando diferentes gobiernos, como el de la alcaldía de Barcelona, mientras que el PSOE no estaría dispuesto a ello ni absteniéndose. «El PSOE no quiere que Vox no entre en el Gobierno, sino que el PP no gane», señala. El líder del PP ha recordado que su partido ha apoyado al PSOE cuando ha sido necesario, para que no gobiernen los extremos: «Le he dado más diputaciones y alcaldías al PSOE que he pactado con Vox».

Feijóo ha fijado su objetivo en 160 escaños para conseguir un «Gobierno fuerte» que no necesite el apoyo de otros partidos políticos. También ha seguido apoyando que debe gobernar la lista más votada, por lo que ha asegurado: «Me comprometo a no gobernar si pierdo».

El líder del PP no ha desvelado quién será su vicepresidenta ni el ministro de Economía, lo que sí ha asegurado es que «es una persona totalmente acreditada y España podrá dormir tranquila».

También ha querido dejar claro que no va a derogar la reforma laboral, ya que, asegura, «con pequeños retoques» es «básicamente la que propuso Rajoy». Las leyes que sí va a derogar son la Ley de Memoria Democrática, la ley del sólo sí es sí, la Ley Educativa y la Ley Trans.

Feijóo ha recordado que Sánchez ha ido acumulando los peores resultados del PSOE, por eso asegura: «Vamos a derrocar al sanchismo». «El sanchismo es una forma de hacer política que consiste en dividir y fragmentar la sociedad española. Que consiste en que las minorías independentistas se impongan a las mayorías de los ciudadanos. Y es una anomalía democrática, no sólo en España, sino en Europa», ha afirmado esta mañana Feijóo El Programa de Ana Rosa.

No ha querido terminar la entrevista sin explicar la polémica en torno a su sueldo: «No tengo nada que ocultar, a diferencia de ministros que están viviendo en casas de protección oficial». Y ha asegurado que desde su punto de vista «el Falcón no es un taxi». El líder del PP promete ser un presidente calmado que no va a «causar ningún problema a los españoles», a los que asegura: «No les voy a fragmentar ni a dividir». Finalmente, ha acabado la entrevista con una promesa: «Todo lo aprendido en estos 30 años, lo pongo en manos de los españoles», finalizaba.

Alberto Núñez Feijóo es el primero en acudir a El Programa de Ana Rosa. Mañana, martes 4 de julio, lo hará Pedro Sánchez, y el próximo jueves 6 de julio, Yolanda Díaz, líder de Sumar.