El Partido Popular contará con un equipo de expertos del mundo de la Ciencia y el Derecho para derogar la actual Ley Trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam. Una norma con la que los populares han sido muy críticos desde su aprobación en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero. Durante aquel pleno, el PP calificó la Ley Trans como «equivocada» y «dañina». Génova tiene a todos sus equipos trabajando para llegar a Moncloa con los deberes hechos. Por ello, los populares han creado un grupo de expertos para impulsar, en los primeros meses de su futurible Gobierno, una norma que cumpla con el objetivo de «garantizar el respeto y el derecho de este colectivo». «Siempre desde la rigurosidad, la Ciencia y alejados, por completo, de las imposiciones ideológicas», aseguran desde el PP.

Alberto Núñez Feijóo siempre ha declarado que quiere contar «con los mejores» para poder tomar las «medidas más acertadas». La derogación de la Ley Trans de Montero no será una excepción. Prestigiosos profesionales de la Medicina, de la Ciencia y del Derecho, entre otras materias, tendrán voz a la hora de redactar un nuevo texto que «no atropellará» a nadie. Una plena confianza en el ámbito técnico por la que tanto apuesta el líder nacional popular. De hecho, el PP ya trabaja con profesionales de todas las áreas por si, finalmente, obtiene la confianza de la mayoría de los españoles el próximo 23J.

Otro de los objetivos que se ha propuesto Feijóo es el de recuperar el sentido común y despojar del prisma ideológico los asuntos que «nos atañen a todos». Un principio que los populares tendrán muy presente a la hora de redactar una nueva ley. Aunque, para ello, «primero hay que suprimir la actual».

El PP, en palabras de Feijóo, no ha escondido su voluntad de derogar la actual Ley Trans en cuanto llegue al Gobierno. Un compromiso que confirma el rechazo y la desaprobación que el texto de Montero causó entre las filas del PP. Sin ir más lejos, las primeras críticas llegaron durante el pleno que aprobó la cuestionada norma. La diputada popular María Jesús Moro reprochó a Montero, durante el turno de fijación de posición, que los políticos no están «para experimentar con las personas». «No estar de acuerdo con sus leyes equivocadas no significa estar en contra de las personas transexuales y LGTBI o contra sus derechos», matizó la propia Moro a la ministra de Igualdad, quien se escudó en el mantra de la transfobia para replicar todas las críticas que recibió su texto.

Inconstitucional

Tras la puesta en marcha de la Ley Trans, el PP no tardó en alertar de las posibles consecuencias que podría traer la norma impulsada por Igualdad, ya que, desde su entrada en vigor, España reconoce la «autodeterminación de género». Más allá de la profunda brecha que este concepto abrió en el Gobierno de coalición durante todo el proceso de tramitación, el PP también advirtió contra los resultados del texto de Montero y Pam.

Los populares calificaron la norma como «inconstitucional» y advirtieron de que puede convertirse en un «remake de la ley del sólo sí es sí» por el «conteo insoportable de víctimas» que provocará, al garantizar el libre cambio de sexo desde los 16 años y desde los 12 años en determinados casos.

Además, el PP lleva tiempo alertando de los efectos negativos que la Ley Trans tiene en el ámbito deportivo «ya que es utilizada como vía para que deportistas participen en competiciones deportivas femeninas con ventajas sobre sus rivales», explican fuentes populares.

La aprobación de la Ley Trans produjo una gran división dentro del Consejo de Ministros, pero también fuera de la Moncloa. Tras la llegada de Unidas Podemos al Ministerio de Igualdad, un sector del feminismo clásico –en buena medida, vinculado de alguna manera con el PSOE, pero también a otras izquierdas tradicionales– comenzó a criticar con dureza la autodeterminación de género y la propuesta del Ministerio porque aseguraban que implicaba «la desaparición de las mujeres».