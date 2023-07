Feijóo retrata a Sánchez: «Si en 4 años hubo indultos y rebajó la malversación… imaginaos otros 4»

Bajo el lema «Es el momento», uno de los elegidos para el 23J, el PP ha reunido en Toledo a los que denominan «los alcaldes del cambio», los nuevos regidores de capitales de provincia donde los populares le han arrebatado la alcaldía al PSOE. Una demostración de fuerza del partido de cara a las próximas elecciones generales. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que Pedro Sánchez lleva una legislatura cediendo ante los separatismos «con los indultos, la sedición y la malversación», y ha avisado: «Imaginemos de qué sería capaz de hacer otros cuatro años».

«Los independentistas no mienten. Ya se sabe lo que van a pedir a Sánchez. El programa oculto de Sánchez son las exigencias públicas del independentismo. Han encontrado una oportunidad en Sánchez y no lo ocultan, sino que se jactan. Nunca han ocultado que buscan fracturar al Estado. Pero esta vez tienen un cómplice, el que ha sido el presidente de España durante cinco años», ha señalado Feijóo.

«Si Pedro Sánchez fue capaz de negociar los indultos, eliminar la sedición, rebajar la malversación, imaginemos de qué sería capaz en otros cuatro años. Ni los independentistas van a cesar en sus exigencias ni Sánchez en sus concesiones», ha puntualizado.

«¡Derogemos el sanchismo!», ha arengado Feijóo a sus alcaldes. «Vamos a corregir todo lo que haya que corregir, como hicimos con la ley del sólo sí es sí. No tenían votos para frenar la sangría de violadores», ha recordado.

«Para todos»

«Mi referencia es la Constitución. Cumpliré mi palabra, y haré cumplir la Constitución en toda España. Como presidente, no trabajaré para ningún partido político, sino para nuestra nación. Soy consciente de que llevo apenas un año en este cargo y aunque la mayor parte de los españoles me identifica, la mayoría no me conoce. Los gallegos me conocen bien, me confiaron su gobernabilidad durante 14 años. Con toda humildad, estoy convencido de que si todos los españoles me conocen bien, se van a quedar satisfechos de votarnos y votarme el próximo 23J», ha señalado Feijóo.

Presentado como «el hombre que acabará con el sanchismo», el líder del PP ha resumido su candidatura: «Soy Alberto Núñez Feijóo, servidor público con más de tres décadas de trabajo, y quiero ser presidente de España». «No he salido de un laboratorio, y para desesperación de mis asesores, muchas veces no les hago caso. No soy un político de plástico», ha apuntado.

«Si llego a presidente, me pondré a disposición de todos los españoles. A ellos tendré que rendir cuentas. Pero no nos vamos a servir de los españoles», ha indicado. «No soy el salvador de nada, soy el servidor de todos. No diré jamás que soy capaz de arreglarlo todo, pero sí que vamos a trabajar todos juntos para arreglar aquello que sea posible», ha manifestado Feijóo.

«Faltan 3 domingos para las generales, dos y votamos. Van a ser días únicos para mi vida. Una persona que se presenta a presidir un país no lo olvida jamás», ha asegurado el líder popular.

Feijóo ha hecho mención al vídeo que ha publicado el PP, en el que recopila en cinco minutos la biografía del líder popular poniendo énfasis en alguno de los momentos que más marcaron su vida, como «la carta de despido de mi padre». «Nuestra familia perdió el trabajo en aquella década de los 90 de la crisis», ha rememorado.

«Principios»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha participado en el acto en un bloque dedicado a los pactos a los que ha llegado el PP con fuerzas de la izquierda o nacionalistas para evitar que gobernase el independentismo, titulado La fuerza de los principios. Por ello, estaban presentes Daniel Sierra, portavoz del Grupo Municipal Popular de Barcelona, y Ainhoa Domaica, portavoz del Grupo Municipal Popular de Vitoria. Ambos lograron con sus votos que no gobernase el bloque separatista de Junts-ERC en la capital catalana, así como cerraron la puerta a EH Bildu en el de Vitoria e hicieron alcaldesa a la candidata socialista (con la que empataron a 6 concejales).

«Era una cuestión de principios, los votos del PP tenían que servir para que Bildu no gobernara en Vitoria, no dudamos ni un minuto», ha asegurado Domaica. «¿Nos han dado las gracias los socialistas? No, pero nos da igual. Porque había preocupación en las calles de Vitoria», ha recalcado. «Nosotros trabajamos más allá de ideologías y cumplimos nuestra palabra».

Sirera ha insistido en la misma línea: «Dijimos que no haríamos alcalde al separatismo ni permitiríamos que Ada Colau siguiese en el poder. Y en el último minuto cuadramos el círculo. Ahora que ya tenemos fuera a los separatistas y a Colau, de aquí a cuatro años le voy a disputar la alcaldía a Colboni», ha señalado.

«Sánchez nos miente»

El inicio del acto ha contado con la intervención del nuevo alcalde de Toledo y anfitrión del acto, Carlos Velázquez, que ha dado la bienvenida a todos los alcaldes del PP. «Aquí están los alcaldes de Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Zaragoza, Alicante, el portavoz de Barcelona, Córdoba, Guadalajara, Albacete… los alcaldes del fin del sanchismo, de la alternativa».

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, ha recordado que «Pedro Sánchez nos ha mentido impunemente» cuando prometió no gobernar con Podemos, no pactar con EH Bildu o no conceder indultos «para beneficiar al independentismo». «Es mentir decir que no se conocían los efectos del sólo sí es sí, que se lo advirtieron el CGPJ y el PP, y hoy conocemos que se han rebajado la condena a unos 1.200 abusadores. Eso no se lo vamos a perdonar nunca a Pedro Sánchez», ha señalado Núñez. «Esa ley la votaron todos los ministros y todos los socialistas», ha recordado. «Lo que está en juego es España, es el futuro de nuestros hijos», ha indicado.

Tras ello, los alcaldes de Zaragoza, Natalia Chueca; de Sevilla, José Luis Sanz; y de Granada, Marifrán Carazo, mantuvieron una mesa redonda en la que analizaron las claves del éxito del 28M y plantearon la estrategia a seguir de cara a repetir esos resultados el próximo 23J. «Nos vas a tener a todos trabajando para conseguir hacerte presidente», le han trasmitido los alcaldes a Feijóo.

El encuentro ha tenido lugar este domingo en el toledano Hotel Beatriz, y se enmarca en el arranque de la campaña electoral de los comicios generales del 23 de julio.