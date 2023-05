El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha recibido ninguna llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para felicitarle por haber sido el único barón socialista en haber revalidado su cargo con mayoría absoluta tras las elecciones autonómicas del 28M. «Todavía no me ha felicitado», ha reconocido. Sí que ha recibido la felicitación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«Si un presidente te quiere llamar, te localiza», ha afirmado Page este martes en una entrevista concedida a Espejo Público de Antena 3. El dirigente socialista ha añadido que «a priori» no ha recibido su felicitación porque de momento sigue respondiendo a los mensajes que le han ido llegando y se encuentra «en el 10%». «Aún no he visto todos los mensaje que he recibido desde el domingo por el frenesí político», ha sostenido.

Emiliano García-Page ha protagonizado en los últimos meses varios encontronazos con el Gobierno por la rebaja del delito de malversación para favorecer a los socios separatistas de Sánchez o por los pactos del PSOE con EH Bildu, entre otros asuntos.

«Estoy muy contento conmigo mismo, por mi trayectoria personal y política. De verdad ahora mismo más que nunca tengo muy claro cuáles son los valores a los que sirvo y milito en mis ideas y en mis principios. La verdad es que tengo una intención de que vaya muy bien mi región y contribuir desde Castilla-La Mancha a que vaya lo mejor posible este país, lo digo con mucha franqueza», ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha.

Por otro lado, Page sí que ha recibido la felicitación por mensaje de texto de Alberto Núñez Feijóo, por haber mantenido la mayoría absoluta en la región. Feijóo defendió este lunes que «hay que felicitar al que gana». «Es un manual de conducta que en democracia no se debe perder. Si hay algún otro dirigente político que nos quiera felicitar estoy a su disposición», añadió el presidente de los populares este lunes en una rueda de prensa celebrada en la sede de su formación en Génova.

«No es la mejor fecha»

Emiliano García-Page ha admitido que el adelanto electoral de Pedro Sánchez para celebrar los comicios el próximo 23 de julio «no es la mejor fecha». «Pero cualquier otra después era peor», ha señalado, al tiempo que ha reconocido que «siempre hay una liebre, una intención» dentro de la estrategia del PSOE.

«Visto con perspectiva, a la postre no es tanta sorpresa, quedaba por delante mucho sufrimiento, una especie de barbacoa política enorme, un nivel de frentismo exagerado. Ojalá haya un escenario de certidumbre para los próximos años, vivimos en estrés permanente, de virulencia, es penoso», ha zanjado el presidente autonómico socialista.