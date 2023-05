Feijóo llama a los españoles a «culminar el cambio de ciclo político» en las generales del 23 de julio

El Partido Popular se lanza a ganar las elecciones generales que Pedro Sánchez ha anunciado durante la mañana de este lunes. «Convoco desde ya a todos los españoles para culminar el ciclo político actual y concluir el cambio que ya se ha puesto en marcha», ha asegurado Feijóo en su declaración institucional celebrada en la sede de Génova tras la reunión del Comité de Dirección popular. El PP acude a los comicios del 23 de julio con el propósito de terminar de derogar al sanchismo. «Ayer se dio un paso muy importante, pero esto sólo acaba de empezar. Tenemos 54 días para lograr una victoria clara y contundente para concluir el cambio que la mayoría de los españoles ya ha demostrado en las urnas que quiere para su futuro».

«Los ciudadanos han dicho basta y que hasta aquí hemos llegado. Damos las gracias a la mayoría de españoles que anoche dieron un mensaje muy contundente sobre el rumbo que quieren para todo el país. Las elecciones generales, mejor cuanto antes», ha agradecido Feijóo ante los medios. El presidente nacional del PP ha asegurado que «esto sólo acaba de empezar» y ha pedido a todo el partido que «se prepare para dar su mejor versión» durante la inminente campaña electoral. «Unidos y serenos, daremos lo mejor de nosotros para alcanzar una mayoría clara e incontestable, contundente como para iniciar el cambio de rumbo que necesita España», ha afirmado el líder del PP.

Desde Génova entienden que el modelo de Sánchez está caduco y agotado. Por ello, los populares se lanzarán de nuevo a la calle para ofrecer a los españoles una salida. «Si echamos la vista para atrás, los últimos cinco años han sido para olvidar. Cuatro años más con PSOE, Podemos, Bildu e independentistas han sido suficientes para saber qué es lo que no quiere la gente. La España que no ha soportado el último lustro sabe que no nos podemos permitir cuatro años más de sanchismo», ha comentado Feijóo.

El PP pretende seguir el camino que han marcado los resultados del 28M. «Se ha demostrado que somos la alternativa en la mayoría de sitios en los que gobernaba el PSOE. Donde no, nos hemos quedado a un puñado de votos. No hay una expresión más potente y limpia de cambio que el recogido por las urnas. Queremos que siga siendo así», se ha propuesto el presidente nacional popular. El PP no ha dejado escapar la oportunidad de recordar que ha ganado en 9 de las 12 comunidades que han celebrado elecciones autonómicas, que ha superado al sanchismo en 31 provincias y en otras tantas capitales de provincia y que ha abierto alternativas de gobierno en la práctica totalidad de los territorios.

Alberto Núñez Feijóo ha reprochado a Sánchez que no aceptara la propuesta del PP de hacer coincidir las generales con las municipales y autonómicas. «Nos preocupa tanto el tiempo perdido como que se desaproveche la oportunidad de despejar la incertidumbre de cara al exterior. El turno de la presidencia de la UE de España no será ajeno a la lamentable manera de entender la política de Sánchez y sus socios».

La comparecencia institucional ha arrancado con el estreno del nuevo lema que el PP usará de cara a las elecciones generales: «Una España preparada». Todo el Comité de Dirección del PP ha bajado a sala de prensa para para arrancar esta nuevo reto y para arropar a Alberto Núñez Feijóo en su declaración institucional. La secretaria general, Cuca Gamarra; el coordinador general, Elías Bendodo y los vicesecretarios Esteban González Pons, Miguel Tellado, Juan Bravo, Pedro Roldán, Carmen Fúnez, Carmen Navarro y Borja Sémper han ocupado las primeras filas de la sala de prensa de Génova en una muestra más de unión y de satisfacción por el resultado obtenido en las elecciones del 28M.

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que el «contundente» resultado obtenido durante el 28M ha desarmado a Pedro Sánchez, que «sólo ha encontrado solución en el adelanto de elecciones». Una estrategia, entienden desde el PP, que responde al comportamiento que ha tenido el sanchismo durante toda la legislatura: «Siempre tapa un problema con el anuncio de algo más notorio. No podía soportar la atención mediática que está recibiendo el aplastante resultado del PP», reconocen desde Génova.

El anuncio del adelanto electoral ha pillado al presidente del PP preparando el Comité de Dirección que ha arrancado unos minutos después en la sede de Génova. «El presidente ha seguido la declaración de Sánchez, de manera informal, en el despacho de sus asesores». Los populares aseguran que se han hecho a la idea del adelanto en cuanto han conocido la convocatoria de Moncloa. «Con un resultado como ayer, sólo había dos opciones: que realizara grandes cambios en el Gobierno o que adelantara elecciones. Hemos entendido, desde el principio, que se trataba de la segunda opción», reconocen fuentes del PP.