La madre de Iglesias entra en la guerra con Sumar y carga contra los líderes de Podemos que apoyan a Díaz

Podemos se hunde como el Titanic y los desertores están provocando el enfado de una de las más acérrimas defensoras del partido morado, María Luisa Turrión, madre de Pablo Iglesias. Esta abogada laboralista jubilada carga públicamente contra Jesús Santos, coordinador del partido en la Comunidad de Madrid. Este último, antiguo camionero de basura en Alcorcón, era una persona muy cercana a Iglesias y fue colocado como barón regional. Sin embargo, ahora, ha dejado en la estacada al partido de los círculos y muestra públicamente su preferencia por Yolanda Díaz.

«Juntas y juntos, con Yolanda Díaz», pide Jesús Santos, coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid y líder de Ganar Alcorcón. «Primero el país y no los partidos. Nos jugamos una década y cada voto puede decantar la balanza. De nosotras/os dependerá el rumbo de España a partir del próximo 23 de julio. Seamos responsables, sumemos y salgamos a ganar», ha expresado en sus redes sociales el hasta ahora teniente de alcalde de Alcorcón.

Ante esto, la madre de Iglesias se lanza a su yugular. «Me parece que olvidas que las dirigentes de Podemos están negociando. Respeta. Si has decidido unirte personalmente a Sumar, creo que deberías poner tu cargo a disposición de Podemos. Un saludo», traslada a Jesús Santos, que recibió el abrazo de Díaz en la campaña del 28M. «Impresiona la actitud de algunos… Aunque no extraña», le comenta una seguidora, a lo que la madre del ex vicepresidente segundo agrega: «Sí, es alucinante».

De esta forma, Turrión abre la puerta de salida a todos los cargos de la formación que no comparten la línea dura de la dirección encabezada por Ione Belarra. Esta antigua abogada no traga a Díaz y ya la acusó de «traidora».

Pulso

El gesto de Jesús Santos a favor de Yolanda Díaz se suma a otros movimientos que dejan a Podemos solos en su empeño en dificultar una acuerdo de unidad a la izquierda del PSOE. Alberto Garzón ha dado un paso atrás. Del mismo modo, cargos de Podemos en Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias y, entre otras, Asturias, también han tratado de empujar a Irene Montero, Ione Belarra, Ángela Rodríguez Pam, entre otras, fuera de los puestos de salida de las candidaturas de Sumar. Sin embargo, las posiciones del aparato se mantienen firmes a falta de una semana para el fin del plazo para firmar el acuerdo de coalición. Diez días después se tienen que presentar las listas.

Mientras los negociadores luchan por ganar posiciones, el canal de televisión de Iglesias es el ring de boxeo. Este viernes se han enfrentado María Teresa Pérez, portavoz de Podemos, y Pablo Gómez Perpinyà, diputado de Más Madrid. La primera ha afeado que los errejonistas ven innecesarios a los dirigentes de Podemos en las listas «porque restan». «Con eso, el objetivo no es la unidad, es destruir del todo a Podemos», defiende. Sin embargo, Perpinyà ha reprochado unas palabras de Belarra de que «el 28M fue una primera vuelta», responde: «No, fueron unas municipales y autonómicas que hacen una foto fija de la izquierda, no se puede ahora revertir en unos despachos esos resultados».

«Para Más Madrid no hay líneas rojas y no está el horno para bollos, las lógicas de las negociaciones hechas hasta ahora no han funcionado, hay que negociar con discreción. Que nadie espere que aireemos las discrepancias. Hay gente en Podemos que suman en los territorios, hay valor en ese partido, pero hay que respetar a Yolanda Díaz. No se pueden poner palos en las ruedas como se ha hecho, hay que arrimar el hombro», ha agregado Perpinyà.