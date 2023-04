Pablo Iglesias aterriza en la TDT con su nuevo canal de televisión R(e)D. Lo hace en la misma frecuencia que hasta hace unos días pertenecía al canal conservador 7NN, impulsado por el empresario y ex diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. Una situación de la que Pablo Iglesias no ha dudado en jactarse en el vídeo que ha difundido a través de su cuenta de Twitter, y en el que anunciaba el estreno de este nuevo medio. En el audiovisual, el ex líder de Podemos recuerda que «muchos fachas» ya tienen sintonizado este canal y se compromete a no provocarles la muerte apareciendo en esa frecuencia de televisión. «Espero no haya infartos en el Barrio de Salamanca o La Moraleja. El resto, haced zapping y sintonizarnos en vuestra televisión», comenta Iglesias en el vídeo.

«¿Os acordáis de ese canal facha de Marcos de Quinto, el de la Coca Cola, de Toni Cantó y de la Fundación Francisco Franco que tenían en la TDT? Pues ahora es nuestro», anuncia Iglesias entre risas y con una lata de refresco en la mano. El tono de burlón del ex vicepresidente no decae en todo el vídeo. Pablo Iglesias reconoce que ha sopesado varias formas de contar esta noticia a sus seguidores. La primera de ellas, «a la venezolana», incluye un antiguo vídeo de Hugo Chávez expropiando viviendas al grito de ‘exprópiese’. La otra, «más clásica» para Iglesias, consiste en un montaje de una bandera comunista ondeando desde una azotea mientras suena el himno de la URSS.

…Si es que ya no puede uno sacar a dar un paseo a Marcos de Quinto sin que te okupen la frecuencia 🤭 Tenemos algo que contaros 👇🏻#CanalRedTDT 🔴 https://t.co/vJnIFFy1TR pic.twitter.com/zBUUB7INrS — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) April 24, 2023

«También podríamos deciros que vamos a exhumar los restos de la Fundación Francisco Franco del valle de los cinco millones (de euros) perdidos por los accionistas de 7NN», ironiza Iglesias. Para hacer más escarnio durante la presentación, el ex de Podemos no duda en usar el tema de la okupación como un elemento cómico más. «Si es que no se pueden salir cinco minutos a pasear a Marcos de Quinto sin que te okupen la frecuencia», sentencia un Iglesias muy burlón, mientras sujeta una lata de Coca-Cola y lucha contra sus propias ganas de seguir riendo.

Después de un mes de pruebas en YouTube, el nuevo canal de Pablo Iglesias ha decidido dar el salto a la TDT. El ex político se vanagloria en el vídeo de presentación de que «a pocas semanas de la celebración del 28M» un nuevo medio, aunque «modesto» haga la competencia «a los canales de Ayuso y Almeida».

El ex vicepresidente del Gobierno ha anunciado que la llegada de R(e)D a la TDT es tan sólo un primer paso. Por el momento, sólo se podrá sintonizar en Madrid, pero su intención es seguir creciendo. «Queremos distribuir nuestro contenido en todo el Estado, ya que abordaremos temas de ámbito nacional. Pero ese no será nuestro techo. También queremos llegar hasta América Latina». Para conseguir todo eso, advierte Iglesias a su audiencia, «toca sumar más gente y rascarse el bolsillo».