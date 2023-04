María Luisa Turrión, madre de Pablo Iglesias, se vuelca en defender el futuro de Podemos en la guerra contra Yolanda Díaz, líder de Sumar. Para ello, esta abogada jubilada no tiene reparo en difundir campañas tituladas «Podemos sin traidores» en la que se afean las carantoñas de la ministra de Trabajo a Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno, Pedro Sánchez o el Papa Francisco.

Esta letrada ya retirada que trabajó en Comisiones Obreras ha retuiteado multitud de mensajes de cuentas ligadas a Podemos que propagan las tesis de Iglesias. Se trata de cuentas, generalmente de cuentas anónimas, en las que se va a la yugular de Yolanda Díaz por no dar una carta blanca a los morados y tragar con todas sus exigencias de colocar cargos en las listas.

Turrión se ha unido a la campaña «Podemos sin traidores» en la que se pueden ver mensajes muy críticos contra la vicepresidenta: «Yolanda la sumadora. La que no le gusta el ruido de unas primarias y sí autoerigirse candidata a las generales. Debe ser obra de la providencia de Dios», comenta con una foto del encuentro de la vicepresidenta con el Papa un internauta que usa el nombre del desaparecido periodista Jesús Quintero para la ciberguerrilla en la izquierda.

Tuit difundido por María Luisa Turrión.

Esta abogada, que participó en tertulias de política en Canal 33, se adhiere a todos los mensajes de Podemos y sus acólitos. «¿Soy la única que piensa que la plataforma Sumar nace muerta y no genera la ilusión multitudinaria que debería? Cuando un proyecto parte desde yoismo, creyéndose invencible, por encima del bien y del mal y con afán de destruir a los que son vitales para sumar, es lo que tiene», difunde. «Si a Yolanda le queda un poco de decencia, mañana mismo tiene que dimitir de vicepresidenta y ministra», es otro de los mensajes a los que ha dado publicidad.

La madre de Pablo Iglesias también se alinea con los socios de Iglesias y, en particular, con Gabriel Rufián. Retuitea su mensaje que indica: «Entiendo que útil es pactar con Antonio Garamendi [jefe de la patronal] y con Ciudadanos una reforma laboral sin unos salarios de tramitación y una indemnización digna a cambio del aplauso y la financiación suficiente para apuñalar a quienes te pusieron donde estás».

Tuit de la campaña «Podemos sin traidores».

«Lo paradójico de todo esto es que Yolanda Díaz nunca hubiese sido ministra de Trabajo si se hubiese hecho caso a las tesis de Errejón y no a las de Iglesias en 2016», suscribe, por otra parte, Turrión junto con un recorte de prensa con el titular «Errejón rechaza una fusión con IU y limita sus relaciones a una alianza electoral». «Qué poca memoria tenemos. Supongo que el sillón es como el anillo del poder, cuanto más contacto más corrompe. Ahora, la que consiguió llegar a ministra gracias a Podemos pacta con Más País y Errejón, el que quiso acabar con IU. No sólo eso, quiere dejar fuera a la formación que la encumbró como ministra. Es que es todo surrealista. No podéis pedir a la gente que se calle», se agrega en el hilo retuiteado.

Errejonistas

Clamando contra Yolanda Díaz y sus socios (Más Madrid, IU, Equo, etc.), la madre de Iglesias comparte la idea: «Más País se niega a ir unidos con Unidas Podemos en Madrid y Compromís que se ha negado a ir con UP en la Comunidad Valenciana, pero te venderán que están en el acto de Sumar los que quieren unidad y que Podemos no está porque no sé qué inventos».

«Que si tanto se quiere la unidad de la izquierda, que se haga. Empecemos por las municipales y las autonómicas, hay plazo hasta el 24 de abril. En Madrid estamos Podemos, IU y Alianza Verde. Más Madrid aún se puede sumar. Yo si hace falta cedo mi sitio. Echar a Ayuso es lo importante», comparte esta vallecana desde su cuenta que tiene 8.000 seguidores, citando a la diputada morada Paloma G. Villa.

Otra reflexión que suscribe reza: «La militancia de Podemos levantó un partido de la nada, lo llevó a las instituciones y lleva nueve años sosteniéndolo contra viento y marea. Yo no soy bueno dando consejos, pero ahí va uno a beneficio de inventario: quien la menosprecie se equivoca. Mucho».