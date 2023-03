Yolanda Díaz se conjura con Errejón y ataca a Podemos: “La política no va de presiones, fuerzas y ruido”

Yolanda Díaz carga de forma velada contra Podemos en plena guerra por los puestos en las listas de las próximas elecciones generales. «La política no va de presiones, fuerzas y ruido», ha lanzado este viernes en un acto como vicepresidenta del Gobierno junto al diputado de Más País Íñigo Errejón y varios miembros destacados de esa formación política.

La número 3 del Gobierno de Pedro Sánchez, en una mesa redonda sobre la salud mental y la precariedad laboral, ha expuesto que «la política es esto, no me voy a cansar de decirlo». «La política no va de ruidos. Desde posiciones diferentes, siempre complementarias, tenemos un reto común: mejorar el país. No va de presiones», ha comentado en un acto en el corazón de la capital en el que ha abogado por releer al economista John Keynes que planteaba trabajar sólo 15 horas a la semana.

Errejón, en plena sintonía, ha afirmado que «la política tiene que ocuparse de los problemas que nos duelen y no de los problemas de los políticos». Ha agregado que «la vida cotidiana duele» y a eso el Gobierno tiene que poner soluciones. Una idea que ha atravesado todas las intervenciones del acto. Por otra parte, el que fuera cofundador de Podemos ha expresado que «da gusto trabajar con este Ministerio» de Trabajo, que a diferencia de otros «cumplen los acuerdos no a regañadientes». Otra crítica indirecta a otras carteras del Consejo de Ministros de PSOE y Podemos.

Yolanda Díaz también ha sorprendido alabado por todo lo alto al número dos de la lista regional de Mónica García a la Asamblea de Madrid, Javier Padilla (Más Madrid) presente en la primera fila del auditorio. También se han dejado ver figuras del errejonismo como el candidato a concejal Eduardo Rubiño –a quién ha saludado muy cariñosamente– o la hoy portavoz adjunta en el Palacio de Cibeles, Cuca Sánchez, quien sustituye a Rita Maestre. A diferencia de arropar a los candidatos madrileños de Podemos, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, la vicepresidenta se vuelca con las apuestas de Más Madrid. «Con vuestro trabajo, los que estáis aquí hacéis la vida mejor a los demás», ha trasladado la ministra de Trabajo.

Terrorista

En la charla de este viernes, Errejón ha sorprendido cargando contra las tazas motivadoras de marcas como Mr. Wonderful: «Son la cara B terrorista del ‘si no puedes es culpa tuya’». El diputado considera que «cada vez que alguien no quiere politizar un problema es que quiere decir ‘jódete (sic.), sufre tú solo’ No vaya a ser que comparta el dolor y surjan soluciones compartidas como sociedad». «La vida cotidiana duele, no hay terapia que repare no llegar a final de mes», ha firmado también Yolanda Díaz.

Por otra parte, la vicepresidenta ha puesto en la picota a los empresarios. «Tienen que cumplir la legalidad, no digo nombres porque serían titulares. Es la hora de plantear una reforma a la organización empresarial», ha desarrollado. Díaz apuesta por acabar con la presencialidad en las oficinas porque sería daría más beneficios al empresario.