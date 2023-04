La madre de Pablo Iglesias ha despotricado contra la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz después de que ésta presentara el pasado domingo su plataforma Sumar, con la que concurrirá como candidata a las próximas elecciones generales. «Llegó a ministra gracias a Podemos y ahora pacta con Errejón», ha recordado la madre de Iglesias señalando que fue precisamente el ahora líder de Más País el que quiso acabar en su momento con IU, partido del que procede Díaz.

Este ataque frontal a la que va a ser rival del partido que fundó su hijo que ahora lidera su nuera Irene Montero junto a Ione Belarra se ha producido en las redes sociales, tras la presentación en loor de multitudes de Yolanda Díaz, a la que acompañaron algunos altos cargos de Podemos. «Lo paradójico de todo esto es que Yolanda Díaz nunca hubiese sido ministra de Trabajo si se hubiese hecho caso a las tesis de Errejón y no a las de Iglesias en 2016», suscribe, por otra parte, Luisa Turrión junto con un recorte de prensa con el titular Errejón rechaza una fusión con IU y limita sus relaciones a una alianza electoral. «Qué poca memoria tenemos. Supongo que el sillón es como el anillo del poder, cuanto más contacto más corrompe. Ahora, la que consiguió llegar a ministra gracias a Podemos pacta con Más País y Errejón, el que quiso acabar con IU. No sólo eso, quiere dejar fuera a la formación que la encumbró como ministra. Es que es todo surrealista. No podéis pedir a la gente que se calle», se agrega en el hilo retuiteado.

Errejonistas

Clamando contra Yolanda Díaz y sus socios (Más Madrid, IU, Equo, etc.), la madre de Pablo Iglesias comparte la idea: «Más País se niega a ir unidos con Unidas Podemos en Madrid y Compromís que se ha negado a ir con UP en la Comunidad Valenciana, pero te venderán que están en el acto de Sumar los que quieren unidad y que Podemos no está porque no sé qué inventos».

«Que si tanto se quiere la unidad de la izquierda, que se haga. Empecemos por las municipales y las autonómicas, hay plazo hasta el 24 de abril. En Madrid estamos Podemos, IU y Alianza Verde. Más Madrid aún se puede sumar. Yo si hace falta cedo mi sitio. Echar a Ayuso es lo importante», comparte esta vallecana desde su cuenta que tiene 8.000 seguidores, citando a la diputada morada Paloma G. Villa.

Otra reflexión que suscribe reza: «La militancia de Podemos levantó un partido de la nada, lo llevó a las instituciones y lleva nueve años sosteniéndolo contra viento y marea. Yo no soy bueno dando consejos, pero ahí va uno a beneficio de inventario: quien la menosprecie se equivoca. Mucho».