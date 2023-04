Podemos ataca a Yolanda Díaz desde Andalucía: «Nadie nos va a dar lecciones de unidad y generosidad»

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha rechazado «lecciones de unidad y generosidad» por parte del proyecto Sumar que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y ha criticado que se acuse a su partido de «romper la unidad» de la izquierda al no incorporarse a la plataforma que encabeza la también ministra de Trabajo.

Velarde ha publicado un hilo en sus redes sociales con sus reflexiones tras el acto en el que Díaz confirmó este domingo que aspiraba a ser candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales al frente del proyecto Sumar.

La líder de Podemos Andalucía y también diputada nacional de la formación morada por Córdoba ha reivindicado que ella «siempre» ha buscado la unidad, pero «eso es una cosa y otra las palabras, que sólo son palabras, o que luego no se cumplen».

«Las palabras si no van acompañadas con hechos, se quedan en eso, en palabras, y cuando los hechos no se sustentan en la palabra que se dio, al final no queda ni palabra», arranca Velarde el primero de los más de una veintena de mensajes publicados en la noche de este pasado domingo, con sus ya habituales faltas de ortografía

En esa línea, asevera que «nadie» le «va a dar lecciones de unidad, ni desde Madrid ni desde Valencia ni de quien hoy no quiere unidad para el 28M, ni la quisieron en 2019 o en 2021».

La líder morada en la comunidad recuerda que en las elecciones andaluzas de 2022 ya hubo una «experiencia piloto del sumatorio» que no cuajó, aunque » conesos mimbres tampoco extraña. «La unidad no fue unidad, fue ‘esto son lentejas’. Sumar vino desde Madrid y decidió quién tenía que ser la candidata o cuestiones como que Más País debía tener el número 1 por Sevilla», añade.

«Igual estaría bien que se hiciese un análisis sin sesgos ni relatos, contando el por qué hay partidos que sólo concurren en unidad donde no tienen nada, y no quieren unidad donde ya tienen algo. Y por qué no se les pide unidad, ni se les culpabiliza de romper la izquierda. ¿No rompen la unidad? ¿no rompen la izquierda? No, en el mundo al revés, la rompe Podemos porque quiere unidad y otros han decidido que ahora no toca», denuncia Velarde.

La secretaria general de Podemos Andalucía también echa flores a su formación al hablar de «generosidad»: «Podemos fue tan generoso que no se presentó a las elecciones municipales de Madrid y le hizo a (Manuela) Carmena una campaña sin precedentes que la hizo alcaldesa. Fue tan generoso que puso recursos, militancia y un equipo a Errejón para ganar la asamblea de Madrid».

«Nadie me va a dar lecciones de generosidad, tampoco van a convencerme que hoy empieza todo. No puede haber una enmienda a la totalidad a todo trabajo hecho y a todos los cambios que hemos traído a este país. Respecto a Sumar hoy no empieza nada, porque todo empezó en Andalucía. Y perdonadme si no me sumo aún a un proyecto que desconozco. Me uní a Podemos por la trasparencia y por los objetivos que se marcaban de forma clara y con verdades a la cara. Poner tu tiempo, tu conciliación, tu trabajo en un proyecto está muy bien si sabes el porqué y para qué. Sumar voluntades está bien, pero hay que sumar proyectos, atar bien qué país queremos y hasta dónde estamos dispuestas a resistir, a llegar. Estoy en Podemos porque no le debe nada a nadie, porque es valiente y porque no tiene miedo. Unidad y generosidad, sí, pero de ida y vuelta», zanja Velarde.