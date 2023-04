Helio Roque, el influencer que participó en el acto de Sumar en el que se presentó la candidatura de Yolanda Díaz para las elecciones generales, se ha convertido en el centro de la polémica por las declaraciones que pronunció durante su discurso.

Y es que, el joven arremetió contra las generaciones de padres y abuelos por haber «permitido abusos» y no «pelear» por sus derechos. Ello para defender que los jóvenes no son «la generación de cristal». «No queremos que nos exploten laboralmente; no somos unos quejicas, es que no queremos tragar. Que en otras generaciones se hayan permitido abusos… pues haber peleado», dijo al respecto.

Antes de pronunciar estas palabras, Helio Roque defendió que los jóvenes se preocupan «por cuestiones importantes y básicas, como la salud mental» y por ello, a su juicio, se refieren a ellos como «generación de cristal». Asimismo, denunció que «en este país», no se les tiene en cuenta «para tomar decisiones» ni se les da «la voz y consideración que corresponde».

Un discurso que fue recibido entre aplausos y vítores durante el acto de Sumar, pero que ha generado muchas críticas. De hecho, el joven se ha disculpado ante el revuelo generado, asegurando que «las declaraciones no estuvieron bien expresadas por los nervios».

«Yo me refería a que los problemas de nuestra generación se evidencian mucho más que en otras generaciones, no que no se haya luchado. Soy muy consciente de las luchas anteriores. Nuevamente, disculpadme por haberme expresado mal», ha señalado en un vídeo difundido en redes sociales. Pero lo cierto es que sus declaraciones fueron claras: «Haber peleado».

Otras polémicas de Helio Roque

El influencer tiene publicaciones en su cuenta de Twitter como la que se adjunta a continuación: «Terf muerta, abono pa la huerta».

terf mu3rta abono pa la huerta — helio (@helioroque_) April 30, 2021

TERF es un acrónimo de trans-exclusionary radical feminist, que en su traducción literal significa «feminista radical trans-excluyente». Es un término muy utilizado por los defensores de la ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero para arremeter contra las feministas que tratan de defender el concepto de mujer.

Además, hace menos de una semana el influencer se refirió como «Hitler» a Ana Rosa Quintana y Alaska después de que José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, informara que les iba a entregar la Medalla de Honor. Así se aprecia en la publicación que se adjunta bajo estas líneas.