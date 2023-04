Almeida asegura que Sumar es «la marca blanca de Podemos»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado este domingo a su llegada a la catedral de la Almudena que Sumar es «la marca blanca de Podemos» y que Yolanda Díaz «piensa igual» que Pablo Iglesias.

Antes de participar en la misa del Domingo de Ramos, al mismo tiempo que Díaz iniciaba la presentación de la plataforma Sumar en otro punto de Madrid, Almeida ha contestado a la prensa que «no hay ninguna guerra ideológica porque Ione Belarra, Díaz, Irene Montero y Pablo Iglesias piensan exactamente lo mismo».

«Yolanda Díaz sabe que Podemos es una marca muy desgastada, que Podemos no tiene ahora mismo precisamente una buena imagen entre los españoles y entiende que tiene que dulcificar la marca», ha argumentado el regidor, consciente de que Podemos está en declive debido a las sectarias y desastrosas últimas leyes sacadas adelante y al ínfimo nivel de sus dos actuales caras visibles: Montero y Belarra.

El también candidato del PP a revalidar la Alcaldía tiene claro que «Podemos son las políticas de Yolanda Díaz». Que Yolanda Díaz sonría, que Yolanda Díaz tenga un lenguaje buenista, que Yolanda Díaz nos trate a veces de manera un tanto infantil en sus mensajes no quiere decir que Yolanda Díaz no piense exactamente lo mismo en política como ha demostrado a lo largo de los años con Pablo Iglesias, así que nadie dude que lo de Sumar no es sino la marca blanca de Podemos porque las políticas son exactamente iguales».

En ese sentido, lo cierto es que Yolanda Díaz, militante comunista, defiende las políticas castristas para Cuba y, al igual que sus rivales podemitas, es una devota admiradora de la figura de Hugo Chávez, a la que ha dedicado siempre emocionadas y laudatorias palabras.

También Díaz, en uno de sus recientes mítines, plagió un discurso de Pablo Iglesias, usando las mismas palabras pero con un tono menos vehemente que el del ex líder bolivariano, ya que Yolanda Díaz acostumbra a usar un tono más infantil y dulcificado para adaptarse a la edad mental de sus potenciales votantes.

«Otra cosa es que necesiten una marca blanca pero las políticas son iguales: Yolanda Díaz no se diferencia desde el punto de vista del fondo de Pablo Iglesias, de Irene Montero y de Ione Belarra. Eso sí, se distingue en unas formas más suaves», ha insistido Almeida.

Ortega Smith y Guasp

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento y candidato de esta formación a las elecciones municipales del 28 de mayo, Javier Ortega Smith, ha contestado que la izquierda «siempre resta» cuando ha sido preguntado por la presentación de la candidatura abanderada por Yolanda Díaz.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp ha resaltado también la resta que las políticas populistas producen en los derechos y el progreso de los ciudadanos. «A los españoles Yolanda Díaz les resta derechos y libertades y no es más que la persona que quiere consolidar el partido comunista en España, maquillándolo», ha dicho Guasp desde Albacete, donde ha participado en un encuentro con militantes de su partido.

En el acto de Sumar, Yolanda Díaz dijo a Ada Colau que era «un orgullo» y que había «convertido Barcelona en un referente internacional». Pero no explicó que el referente es por la delincuencia y la ocupación, y que internacionalmente las teleoperadoras de viaje recomiendan evitar Barcelona o, en caso de alojarse en la ciudad, que sepan que pueden ser atacados y robado en cualquier momento y lugar. Yolanda Díaz quiere ser presidenta de España poniendo como ejemplo Barcelona.