Delirio de la líder de Podemos Andalucía: «Ayuso se va a cargar la Iglesia Católica»

La líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para atacar a la derecha, en este caso con unas acusaciones un tanto desconcertantes. La también diputada en el Congreso ha señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por, atención, quererse «cargar la Iglesia Católica».

Velarde replicaba así a un mensaje publicado en redes en el que se recoge un extracto de una intervención de la pastora evangélica Yadira Maestre. El periodista Daniel Bernabé apunta que la pastora «referencia de Ayuso» lanza un mensaje a sus seguidores «hablando de endemoniados, pactos con el diablo e intenciones satánicas en un pasaje sobre relaciones personales de su sermón. Justo la moderación que una sociedad racional necesita». «Ayuso se va a cargar la Iglesia Católica… Esto no lo vimos venir», sentencia Velarde.

En su discurso, Yadira Maestre alude a «casados, solteros, endemoniados… como vengan»: «Te reprendo Satanás, no puedes tocarme. Yo tengo el poder de Dios en mi vida. No importa lo que se inventen, no importa lo que tramen, no importa lo que recen, no importa los pactos que haga con el Diablo, mas tú eres la hija de Dios todopoderoso. Tú no eres una pobre víctima. Yo soy una hija de Dios».

«Casada si estás casada. Y si estás soltera, bien soltera. Ay, pastora, es que mi marido no me abraza. No importa. Que te abrace Jesús, que te abrace el Espíritu Santo, pero no busques un abrazo del Diablo, de la gente endemoniada, de hombres astutos hijos de Satanás», añade.

Más críticas de Podemos

En otro orden de cosas, el representante de Podemos en el Parlamento de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha reclamado este lunes al Ejecutivo autonómico la retirada de la orden de precios máximos de los conciertos sanitarios tras esgrimir que «el presidente de la Junta de Andalucía no puede seguir ignorando este clamor de la calle», en referencia a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública. «El PP quiere un negocio, quiere cambiar pacientes por clientes», ha advertido.

«La manifestación dejó un mensaje, igual que en su día se lo mandaron a Susana Díaz, que no escuchó a la calle y sabemos donde está Susana Díaz. Andalucía quiere una sanidad pública, que no se vende, un sistema público de salud universal, de calidad y gratuito. Los andaluces dicen que son pacientes, quieren seguir usando la tarjeta sanitaria, no la bancaria», ha afirmado Delgado en rueda de prensa en Sevilla.

El parlamentario autonómico de Podemos ha señalado que «el Gobierno de Moreno Bonilla, con las políticas de Ayuso, que son las mismas traídas a Andalucía, está perjudicando gravemente a nuestro pueblo. La hoja de ruta del PP vale para Madrid, Castilla y León y Andalucía». Delgado ha descartado que iniciativas como establecer un precio de 65 euros para que una aseguradora privada puede prestar una consulta de Atención Primaria sea «una casualidad o un capricho», convencido de que el PP «entiende los servicios públicos como un negocio, no como un derecho».