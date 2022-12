Martina Velarde es la líder de Podemos Andalucía y, por ende, la responsable de que su formación entregara tarde la documentación para poder presentarse a las pasadas elecciones andaluzas del 19 de junio y de que, por tanto, Podemos no exista en una Andalucía donde todas las encuestas siguen afianzando la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno. Tampoco a nivel nacional sale Podemos muy bien parado en las encuestas pero, sin embargo, Velarde considera que el PP «está en sus horas menos populares». Una auténtica visionaria.

Feijóo no le hace ningún bien al Partido Popular que ya está en sus horas menos populares — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) December 20, 2022

«Feijóo no le hace ningún bien al Partido Popular que ya está en sus horas menos populares», señala una Martina Velarde a quien, pese a ser diputada en el Congreso, no conocen ni los más fieles votantes podemitas. Su estrategia de lanzar odio constante en redes sociales ya le ha valido más de un disgusto en forma de ridículo, pero poco le importa, y es capaz de decir que el PP no está bien precisamente cuando en la comunidad a la que pertenece acaba de lograr una mayoría absoluta histórica de la mano de un Juanma Moreno que ha hecho que los andaluces olviden a la formación podemita.

Son incontables los mensajes en sus redes sociales en los que acusa al PP de «boicotear al Gobierno» y de «usar al Tribunal Constitucional» para evitar el golpe judicial que pretendían dar sus socios: PSOE, Bildu y ERC. Además, llama particularmente la atención el hecho de que prácticamente no hay un tuit sin falta de ortografía o directamente con una gramática que hace difícil intentar comprender sus insultos. «Abascal, que no ha hecho nada en tres años, se dedica a anunciar querellas, mientras que trabajamos en leyes de vivienda, familias, bienestar animal subida del SMI.. no les importa NADIE», señalaba en otro comentario vertido en sus redes sociales.

El PP se ha dedicado a boicotear al Gobierno en pandemia, volcán y guerra, y ahora usa al TC. Abascal que no ha hecho nada en 3 años, se dedica a anunciar querellas, mientras que trabajamos en leyes de vivienda, familias, bienestar animal, subida del SMI.. no les importa NADIE — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) December 20, 2022

Esta diputada, por cierto, se embolsa cerca de 90.000 euros por estar prácticamente todo el día metida en redes sociales intentando provocar a un PP que sigue arrasando en las encuestas.