Velarde (Podemos) se quita la careta: «Hay gente que debería estar inhabilitada para ser periodista»

Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, ha señalado este domingo que «hay gente que debería estar inhabilitada para ejercer el periodismo». Tras atacar a un periodista de este medio con distintos insultos, la diputada de Podemos en el Congreso ha dejado ver, una vez más, lo que ella entiende por libertad.

Cabe recordar, en este sentido, que hace apenas unos días Velarde ordenaba «darse un punto en la boca» a los periodistas que daban voz a mujeres que habían sido agredidas sexualmente y cuyos agresores habían pedido beneficios penitenciarios o incluso excarcelaciones gracias a la ‘ley Montero’, que ya ha permitido a 44 delincuentes sexuales rebajar sus condenas.

Hay gente que debería estar inhabilitada para ejercer el periodismo — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) December 4, 2022

En esta ocasión, Velarde ha señalado que «hay gente que debería estar inhabilitada para ejercer el periodismo» porque, como cada día, le han recordado a la diputada que su formación negocia y pacta con los proetarras de Bildu. Un hecho que, sin embargo, resulta tan incómodo a Velarde que prefiere que aquellos periodistas que se lo recuerden dejen de ejercer la profesión.

Obviando sus insultos constantes («cateto», «corto», etc.), Velarde suele mostrarse con esta agresividad verbal en redes sociales, en las que suele proferir insultos de todo tipo, fundamentalmente a políticos de Vox y del PP, pero también, por supuesto, a periodistas que no son afines a sus ideas. Es decir, aquellos que, bajo su punto de vista, no deberían ejercer la profesión.

Contra Vox

La líder de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso por la formación morada aseguraba hace unas semanas también a través de sus redes sociales que a Vox «les va eso de fusilar a demócratas». Todo surgía a partir de un comentario que aseguraba que «lo cierto es que la bancada de Vox debería acudir con armas al hemiciclo» porque «está rodeado de ladrones, okupas, terroristas, asesinos… Normal que no voten a favor de una ley que les perjudica».

Era la última salida de tono de la secretaria general podemita en Andalucía, Martina Velarde, que en un tuit anterior señalaba que «hoy ha venido Vox al Congreso a defender que España se convierta en la Sociedad del Rifle de EEUU. Su modelo de país: sembrar miedo para recoger odio».