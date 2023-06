El hermano de Errejón agita la batalla: «Yolanda debería ser más audaz y romper de verdad con Podemos»

La coalición de Sumar y Podemos no convence ni a unos ni a otros. Los de Ione Belarra aceptaron a regañadientes ir bajo el paraguas de Yolanda Díaz asumiendo los vetos a dirigentes como Irene Montero o Pablo Echenique, circunstancia por la que todavía días después siguen quejándose en el entorno de Podemos e instando a Díaz a «rectificar». Pero desde el entorno de Más País, es el hermano de Íñigo Errejón, Guillermo, el que lanza un mensaje contundente sobre el veto a Irene Montero: «Han perdido el norte y Yolanda debería ser más audaz: romper y echarles».

«A la vista de Pabler (Pablo Iglesias) hoy y su canal red, lo mejor es romper y echarles de la colación ya. Que se cuezan en su salsa llena de estrellas rojas, pero que no se acerquen», advierte Guillermo Errejón en sus redes citando una reflexión que comparte de grupos de Telegram. Se trata de un mensaje que eliminó horas después tras recibir un aluvión de críticas desde simpatizantes de Podemos.

«Pedirán ahora a Irene Montero, pero luego si todo va bien querrán un ministerio y acabarán amenazando con el grupo propio. Así durante toda la legislatura», aseguraba el hermano del líder de Más País. «Va a ser un infierno. Viven de la autorreferencia», insistía.

El hermano de Errejón enviaba también un mensaje directo a «Yolanda», señalando que «debería ser más audaz». Poco después, tras borrar ese comentario, advertía que «cuesta callarse ante la bilis y admiro a quien es capaz de hacerlo: seguir, mirar hacia adelante y no caer en la basura».

Entre quienes han reaccionado desde el otro bando a las palabras del hermano de Errejón está el que fuese también cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero: «O los diferentes liderazgos de los partidos que integran Sumar ponen orden en sus filas y desautorizan a los que están dinamitando la posibilidad de que todos voten a un proyecto compartido o esto se convierte en una farsa. Vetos, insultos, reproches y demás nos entierran».

Del mismo modo, Daniel García, el hermano de Mónica García, ex vocal de Más Madrid, ha expuesto lo que la líder regional del partido de Errejón no se atreve a decir en público: «Irene Montero, con la que compartí muchas horas, ha tenido y tendrá siempre mi apoyo ante los ataques de la ultraderecha mediática, pero ella sabe mejor que yo que la política institucional es injusta, sobre todo para las políticas de izquierdas o cómo se cuecen las negociaciones entre partidos o que esto no va de nombres, sino de ideas y ella sabe mejor que yo que su tiempo en primera línea política ha terminado», ha expuesto.

Iglesias

Por su parte, el ex vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha vuelto a salir en defensa de Montero y ha criticado duramente a la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por el veto a la ministra de Igualdad en las listas electorales para las elecciones generales del 23J. El también ex líder de Podemos ha considerado que este veto es un «error» y darle una «victoria a la mafia». «En un contexto de violencia mediática y de cloacas, prescindir de gente golpeada por perfiles inatacables es comportarse lo más parecido al PSOE», ha afirmado.

«A quien le machacan hay que defenderle. Yo recuerdo perfectamente en la negociación de Gobierno cuando Pedro Sánchez dijo no a Jaume Asens, no lo vamos a aceptar porque defendió a Puigdemont y nuestra respuesta fue hacer a Jaume Asens presidente del grupo parlamentario de confederal de Unidas Podemos», ha defendido Iglesias este lunes en Rac1.

El ex dirigente del partido morado ha ensalzado que «esa manera de hacer política tiene que ser una seña de identidad de la izquierda» porque, de lo contrario, se pueden convertir en «políticos profesionales que asumen el cinismo y la injusticia como clave de funcionamiento». Iglesias se ha mostrado convencido de que Díaz «se arrepentirá» si no levanta el veto a Montero. «Quizás no de inmediato, pero sí con el paso del tiempo», ha zanjado.