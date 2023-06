Virulento ataque de la ‘tele’ de Iglesias y Roures a Yolanda Díaz: «Es hija del franquismo sociológico»

Los vetos de Yolanda Díaz a Irene Montero y Pablo Echenique no han gustado en la órbita de Pablo Iglesias. Hasta tal punto ha llegado la indignación que en la web de su medio, Canal Red, se ha publicado un artículo en el que se afirma que Yolanda Díaz es «hija del franquismo sociológico». Además se pone de relieve que la líder de Sumar no es «la hija de un mozo de mudanzas» como el padre de Irene Montero, sino la hija de un dirigente de Comisiones Obreras de Galicia, que a ojos del que escribe la publicación, representa a un sector de la izquierda rico y sumiso al poder y al régimen del 78. Es decir, que Yolanda Díaz no tiene un origen lo suficientemente humilde sino que ya viene de una posición de poder en la izquierda política y sindicalista.

«Regresa la izquierda ilustre que viaja de turismo a los barrios periféricos, la izquierda que no da miedo al poder porque no pone en peligro sus privilegios, que es capaz de vetar a un símbolo feminista de ámbito internacional como la ministra de Igualdad, Irene Montero, a cambio de que La Sexta no saque durante la campaña electoral el contador de violadores que han sido puestos en libertad por los jueces que incumplieron una ley pensada para proteger a las mujeres y no para rebajar condenas», ha escrito el periodista Raúl Solís en la publicación del medio de Iglesias.

Ahora bien, cabe decir que el origen de Irene Montero tampoco resulta especialmente humilde. El padre de la ministra de Igualdad dejó a su hija como herencia 76.000 euros y varias propiedades inmobiliarias. Se trató de unas cantidades por las que no tuvo que pagar ese impuesto de Sucesiones que suprimió Esperanza Aguirre y que Podemos quiso recuperar para la Comunidad de Madrid. Como patrimonio, el padre de montero, que trabajó como mozo de almacén, contaba con dos viviendas al 50%, un almacén y dos fincas (urbana y rústica). Todo ello con un valor estimado de aproximadamente 400.000 €.

La misma ministra de Igualdad el pasado mes de mayo reconocía, encarándose con una señora por la calle, que su padre le había dejado una herencia que le había permitido comprar el chalet de Galapagar junto a Pablo Iglesias. «¿Sabe por qué, señora? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única», dijo Montero al ser preguntada sobre cómo había podido comprar el chalet.

Asimismo, a través de la publicación antes mencionada, el canal que dirige Pablo Iglesias ha cargado contra el proyecto de Yolanda Díaz al decir que supone «aceptar que los enemigos de la democracia han derrotado a aquellos jóvenes ilusos que lo querían cambiar todo». En este sentido, el articulista de Iglesias opina que «la izquierda perfumada que se abraza con Florentino Pérez» ha regresado.

Según el mismo artículo, el nuevo partido a la izquierda del PSOE creado por Yolanda Díaz se funda a través de la alianza de dos corrientes progresistas: «el sector posibilista de Podemos liderado por Íñigo Errejón y los sectores de la vieja izquierda que vieron en el 15M un peligro a su hegemonía política».