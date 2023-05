Irene Montero ha mentido este miércoles a la señora que le ha reprochado la compra del casoplón de Galapagar. La ministra de Igualdad, al ser preguntada sobre cómo ha podido tener un chalet, le espeta: «¿Sabe por qué, señora? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única». Sin embargo, el progenitor de la dirigente de Podemos falleció en junio de 2018 y la vivienda con terreno y piscina la adquirió antes. En concreto, OKDIARIO adelantó en exclusiva la compraventa el 16 de mayo de 2018. La firma de la hipoteca, por tanto, se realizó bastante antes que el deceso de Clemente Montero, mozo de mudanzas. En consecuencia, Irene Montero se compró la casa sin contar todavía con la herencia que le dejó su padre después de una vida de trabajo.

«Mi marido, trabajando desde los 14 años ¿Usted cómo ha podido tener un chalet?», le preguntaba una ciudadana valenciana. Entonces, a escasos centímetros de la cara de la señora, Irene Montero visiblemente molesta y nerviosa menciona la herencia y otro detalle: «Tengo una pareja con la que me he podido comprar, con mi dinero, la casa que me dé la gana», en referencia a Pablo Iglesias. Acto seguido, se ha dado media vuelta y ha dejado a la mujer sin poder replicar.

Esta última, presa de la impotencia al ver que Montero la había dejado «con la palabra en la boca» y que no era posible mantener una conversación con la alto cargo del Estado, ha tildado a la ministra de «caradura». «No me ha dejado hablar», ha zanjado.

76.000 €

La herencia de Montero se conoció cuando la entonces diputada parlamentaria de Podemos actualizó su declaración de bienes ante el Congreso de los Diputados en 2019. Se embolsó 76.000 euros y varias propiedades inmobiliarias como legado de su padre. Se trató de unas cantidades por las que no tuvo que pagar el impuesto de Sucesiones que suprimió Esperanza Aguirre y que Podemos quiere recuperar para la Comunidad de Madrid.

Entonces la propia Montero aseguró que el fallecido era un hombre humilde, mozo de almacén y de mudanzas. Como patrimonio contaba con dos viviendas al 50%, un almacén, y dos fincas -urbana y rústica- además de un importe de 76.109,82 euros en cuenta corriente bancaria.

Casoplón

El chalet en la Sierra madrileña adquirido por los Iglesias-Montero está valorado en el mercado en 1,2 millones de euros. Las enormes dimensiones de la propiedad –268 metros cuadrados construidos y más de 2.000 metros de parcela– daban cuenta no de una humilde casita en Galapagar, sino de un megalómano casoplón.

Tres habitaciones, dos baños completos, hall, despensa y un amplio salón… La mansión de los morados echaba por tierra el discurso de Iglesias cuando decía sólo tres años atrás que «preferiría vivir en el piso de su tía abuela, en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid), porque consideraba que lo realmente peligroso era «el rollo de los políticos que viven en chalés».

Los lectores de OKDIARIO vieron con incredulidad la casa estilo Beverly Hills que no pertenecía a ninguna celebrity, sino al entonces secretario general de Podemos que se permitía criticar en el verano de 2012 la compra que hizo el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, de un ático en La Moraleja por el que pagó 600.000 euros. «¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo?», lanzaba indignado con una moralina que podría haberse aplicado a sí mismo.