Echenique explica a la militancia su veto en Sumar con pulla incluida a Pablo Iglesias

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha publicado en sus redes sociales una carta dirigida a la militancia podemita en la que explica por qué se ha quedado fuera de las listas de Sumar. El todavía dirigente del partido morado ha denunciado que durante la negociación con la confluencia de Yolanda Díaz ha habido «vetos explícitos con nombre y apellido» y que también se dejó claro, desde el primer día, que «era absolutamente imposible que Podemos pudiera encabezar la lista en la provincia de Zaragoza». Lo que deja fuera de juego a Echenique. Ahora bien, en su explicación el diputado podemita también ha lanzado una pulla contra Pablo Iglesias al decir que va a seguir poniendo todo su trabajo «para apoyar a la mejor dirección que ha tenido nunca Podemos, con Ione Belarra a la cabeza».

En este sentido, Pablo Echenique ha lamentado que «el golpe que nos han querido dar a Podemos con esta negociación con Sumar ha sido muy duro». El portavoz parlamentario, sin embargo, ha destacado la decisión de Podemos de garantizar un acuerdo electoral como «única vía de que haya una mínima posibilidad para que no gobierne el PP con Vox después del 23J». De esta forma, Echenique asume el veto de Sumar a Irene Montero y él para intentar que la derecha no llegue a la Moncloa.

Asimismo, para explicar su continuidad en el partido morado y su compromiso con la extrema izquierda, Echenique se ha incluido entre aquellos que no tienen «un montón de dinero en el banco» ni «amigos poderosos». Según él, todos ellos no se pueden permitir el lujo de no pelear. Cabe decir a este respecto que Pablo Echenique percibe un sueldo anual de casi 130.000 euros como miembro de la Cámara baja. Además, en su última declaración de bienes, Echenique informó de que poseía una vivienda en Madrid tasada en 165.448 euros y otra en Zaragoza, cuyo valor de compraventa se fijó en 121.146 euros.

En cuanto al veto impuesto por Yolanda Díaz, la líder de Sumar presentó este sábado el acuerdo de coalición con el que concurrirá a las elecciones una amplia amalgama de partidos de izquierdas bajo el paraguas de la nueva formación a la izquierda del PSOE. La vicepresidenta segunda del Gobierno arengó a los suyos: «Salimos a ganar con esperanza e ilusión porque sabemos el país que queremos». También zanjó definitivamente el asunto del veto a Irene Montero, manteniendo su decisión de dejarla fuera y rechazando las peticiones de los morados para negociar. Varias personas de la dirección de Podemos, incluidas Ione Belarra y Lilith Verstrynge, calificaron la decisión de Díaz de «error político» al señalar que Irene Montero es una figura fundamental para los movimientos políticos de la izquierda.