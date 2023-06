El ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que pedir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se aparte para facilitar un acuerdo entre la formación morada y Sumar de cara a las elecciones generales del 23 de julio «es cruzar todas las líneas rojas del respeto».

«En Podemos, son los inscritos de Podemos los que deciden quién está al mando del partido y quiénes son sus representantes», ha sostenido Iglesias este martes en una entrevista a TV3. El ex mandatario podemita defiende de esta manera que Montero sea candidata en una confluencia con Sumar. Esto llega después de que dirigentes de Podemos pidan a la ministra de Igualdad que se aparten como hizo Alberto Garzón la semana pasada y así facilitar un acuerdo con la plataforma liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Iglesias considera que algunos sectores de la izquierda le están «comprando el relato» a la derecha para exigir que se aparte a Irene Montero. «Quien pone vetos en una negociación no quiere llegar a un acuerdo», ha añadido.

«Destruir Podemos»

El ex vicepresidente del Ejecutivo culpa también a Compromís, Más Madrid y a En Comú Podem de dificultar un acuerdo de confluencia con Sumar de cara a los comicios del 23J. «Hay tres territorios donde está el problema en las negociaciones en este momento: Madrid, País Valenciano y Cataluña. Hay tres actores políticos que entienden que en esos territorios son el único actor que tiene que representar ese espacio político electoral de Sumar. Esto es una torpeza», ha sostenido Iglesias.

«Compromís ha dicho abiertamente que ellos no quieren confluir con Sumar, sino que en todo caso están abiertos a un acuerdo de coalición manteniendo sus siglas y con Podemos nada. Lo mismo ha dicho Más Madrid. Los comunes han hecho un planteamiento en el que entienden que Podemos no sumaría nada en una confluencia. Creo que estas tres organizaciones deberían poner un objetivo por delante del legítimo objetivo de hacer que Podemos no exista más», ha apostillado.

Iglesias opina que estas tres formaciones «deberían poner un objetivo por delante del legítimo objetivo de hacer que Podemos no exista más». Cree también que el objetivo «superior» para las elecciones generales es que «pueda haber un acuerdo de confluencia entre todos, porque es condición de posibilidad para que en el Estado español no gobierne el PP con Vox». «Dejar a Podemos fuera es abrirle las puertas a un Gobierno de derechas. Parece que hay actores políticos que están más interesados en destruir Podemos que en llegar a un acuerdo», ha explicado.

Precisamente hoy, el concejal de Más Madrid en el Consistorio de la capital Félix López-Rey, ha criticado que «imponer» a Irene Montero y a Ione Belarra en un posible acuerdo con sumar es «un error de Pablo Iglesias». «Imponer a Irene Montero y Ione Belarra, las Ministras peor valoradas del Gobierno, es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso. Es tiempo de generosidad y altura de miras. Garzón marcó el camino. ¡Piensen en la gente!», ha señalado.

Estimado Felix, cuado te eligieron la primera vez concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Belarra y Montero no habían nacido aún. Respeto tu trayectoria como líder vecinal y cargo público del PCE y MM pero aquí estás faltando al respeto a nuestras dirigentes. Abrazo https://t.co/fLF8QMtXzX — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) June 6, 2023

Pablo Iglesias le ha contestado que López-Rey está «faltando al respeto» a las ministras de Podemos. «Estimado Felix, cuado te eligieron la primera vez concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Belarra y Montero no habían nacido aún. Respeto tu trayectoria como líder vecinal y cargo público del PCE y Más Madrid pero aquí estás faltando al respeto a nuestras dirigentes. Abrazo», ha indicado.