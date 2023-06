Un grupo de izquierdistas desencantados con Podemos ha colocado en las últimas horas una corona fúnebre con la leyenda ‘Descanse en paz’ en el célebre casoplón de Galapagar, donde viven Pablo Iglesias e Irene Montero, tal como desveló en exclusiva OKDIARIO. Se trata del grupo comunista Frente Obrero, que se ha caracterizado por realizar escraches a las dirigentes morados en los últimos meses.

El Frente Obrero ha informado en sus redes sociales de esta acción en un vídeo en el que se puede ver cómo las flores tiene una banda con el lema «D.E.P. (Descanse en paz) Podemos». Han colocado este elemento en el Congreso de los Diputados, junto a la escalinata de los leones. Posteriormente, lo han trasladado a la sierra madrileña junto a las puertas del chalet con piscina que protegen varios policías. Estos agentes han tratado de persuadir la acción. Sin embargo, durante unos minutos la corona de flores se ha quedado en la acera de la urbanización de la Navata junto a la vivienda del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y la todavía ministra de Igualdad.

«DEP PODEMOS. En el cielo y sin asalto. Del 15-M al Chaletazo en Galapagar. El Frente Obrero protagonizó en Somosaguas, la cuna de Iglesias, su primer escrache público como vicepresidente y hoy deposita una corona de flores en el lugar donde falleció la credibilidad de Podemos», han expresado en redes sociales. Acompañan las flores con velas personalizadas con los principales sapos que se ha tragado la organización morada. Del abandono al pueblo saharaui al apoyo a la Monarquía, pasando por la colaboración con la OTAN a las políticas de Igualdad.

Elecciones

El Frente Obrero tiene previsto presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Tras conformar grupos de acción en todas las provincias de España, quieren dar el salto a la política nacional. En los comicios municipales del pasado 28 de mayo ya se presentaron en tres municipios y consiguieron un concejal. Quieren reivindicarse como alternativas para los ex votantes de Podemos que han perdido la confianza en Pablo Iglesias.

A lo largo de los últimos meses han emprendido multitud acciones contra Podemos por, dicen, olvidar a los que consideran la clase obrera. En particular, denuncian acciones legislativas como la Ley Trans que, consideran, no beneficia a los trabajadores españoles. De forma contundente han denunciado varias políticas de Podemos en el Ejecutivo que se limitan a cuestiones culturales y a beneficiar a minorías sociales muy específicas. Afean que los jóvenes españoles sufren una gran precariedad que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos no pone freno. Además, en relación con la Ley Trans, apuntan que se va en contra de feminismo clásico y que esta normativa atenta contra las mujeres provocando el borrado del sexo femenino de la sociedad.

El Frente Obrero está adquiriendo notoriedad con sus escraches. Prácticamente todos los dirigentes de la izquierda han recibido sonadas pitadas. A Pablo Iglesias le interrumpieron en una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, precisamente la facultad de Somosaguas, donde fue profesor y ahora ha vuelto a serlo. A Íñigo Errejón le abordaron en un acto público en el distrito madrileño de Moratalaz. Igualmente, Irene Montero, Yolanda Díaz, Ada Colau o Mónica Oltra han sido objeto de sus críticas públicas en actos oficiales o de partido.