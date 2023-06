Canal Red, la televisión basura de los opulentos comunistas Pablo Iglesias y el magnate Jaume Roures, no sabe de fraternidades cuando se trata de abonar las cuotas que pagan los abnegados suscriptores del canal. De ahí que les han anunciado en directo que «les va a llegar un correo para saber si quieren pagar las cuotas atrasadas». La televisión que practica un periodismo delincuencial no tiene piedad con sus suscriptores morosos. No sólo han tenido que contribuir a financiarla a través de un crowdfunding sino que ahora sus propietarios los persiguen para que paguen sus cuotas.

La encargada de anunciarlo ha sido nada menos que Dina Bousselham, la marroquí que fue investigada por falso testimonio para salvar a Pablo Iglesias cuando declaró en la pieza del caso Tándem sobre la sustracción de la tarjeta del móvil que le fue sustraída. Bousselham es una de las presentadoras de La Base TV junto a Iglesias, Sara Serrano, ManuelLevin e Inna Afinogenova.

JAJAJAJAJA El canal de Pablo Iglesias avisando a sus suscriptores de que les va a llegar un correo para saber si quieren pagar las cuotas atrasadas pic.twitter.com/Yl0q520WuY — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) June 5, 2023

«Si aquí podemos hablar libremente es gracias a ti que haces posible Canal Red. Y una cosa importante antes de irnos. Todas las personas que hayáis tenido problemas con las cuotas para colaborar con Canal Red, estad muy atentas a vuestros correos electrónicos. Recibiréis dentro de poco un mensaje en el que os preguntaremos si estáis de acuerdo o no con que os carguen las cuotas atrasadas. Es muy importante para poder seguir ampliando este proyecto y más en los tiempos que corren. En fin, hasta mañana», ha dicho Bousselham con una amplia sonrisa.

Bousselham fue la encargada de dirigir el panfleto de Podemos, La Última Hora Noticias, una fábrica de bulos que echó el cierre en marzo de 2023. Desde un principio, Iglesias utilizó la web de Dina para coaccionar e intimidar a los jueces que investigaban la corrupción de Podemos, como el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón (que investigó el llamado caso Dina) o el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que imputó a Podemos y a varios de sus dirigentes por financiación ilegal.

Entre los destinatarios de los citados ataques se encontraban, además, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda; el subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, el actual director de El Mundo Joaquín Manso; el jefe de investigación de El Confidencial, José María del Olmo, o los periodistas de televisión Ana Rosa Quintana (Tele 5), Vicente Vallés (Antena 3) y Antonio García Ferreras (La Sexta). Todos ellos fueron presentados en la web como miembros de la «extrema derecha» y de las «cloacas del Estado».