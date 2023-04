Pablo Iglesias no ha tardado en hacer de su nuevo medio de comunicación una plataforma desde la que agitar el debate político. Aprovechando la primera emisión de R(e)D en la TDT, que se ha producido este lunes, Iglesias ha anunciado que el eslogan de su nueva televisión es Okupa y resiste. Sin duda, una nueva bala del ex vicepresidente del Gobierno teledirigida y lanzada en plena polémica por la nueva Ley de Vivienda, impulsada por PSOE, Podemos, ERC y Bildu. Un texto especialmente laxo con el problema de la okupación en España.

«Y no olvidéis, el lema de canal R(e)D es okupa y resiste», recuerda a su audiencia Pablo Iglesias mientras ríe. Es tal la banalidad con la que el ex vicepresidente del Gobierno está abordando el drama de la okupación que toda la estrategia de promoción de su nuevo canal ha pasado por reivindicar que ha sido capaz de «okupar» el espacio que antes pertenecía al canal conservador 7NN. «Si es que no se pueden salir cinco minutos a pasear a Marcos de Quinto sin que te okupen la frecuencia», sentencia un Iglesias muy burlón, mientras sujeta una lata de Coca-Cola y lucha contra sus propias ganas de seguir riendo, en el vídeo de presentación del nuevo canal.

Todo ello se da en un contexto en el que los casos de okupación no dejan de aumentar, siendo la Barcelona de Ada Colau donde más delitos de este tipo se registran. Desde la oposición han advertido al Gobierno que su nueva ley de Vivienda hará que este problema continúe al alza, ya que la nueva norma se apoya en el principio de topar el precio del alquiler. Este tipo de medidas restrictivas e intervencionistas, alertan desde la oposición, «suelen traer fuertes caídas de la oferta».

Después de un mes de pruebas en YouTube, el nuevo canal de Pablo Iglesias ha decidido dar el salto a la TDT. El ex vicepresidente del Gobierno ha anunciado que la llegada de R(e)D a la TDT es tan sólo un primer paso. Por el momento, sólo se podrá sintonizar en Madrid, pero su intención es seguir creciendo. «Queremos distribuir nuestro contenido en todo el Estado, ya que abordaremos temas de ámbito nacional. Pero ése no será nuestro techo. También queremos llegar hasta América Latina». Para conseguir todo eso, advierte Iglesias a su audiencia, «toca sumar más gente y rascarse el bolsillo».

El nuevo canal de Pablo Iglesias ha decidido dar el salto a la TDT. El ex político se vanagloria en el vídeo de presentación de que «a pocas semanas de la celebración del 28M» un nuevo medio, aunque «modesto» haga la competencia «a los canales de Ayuso y Almeida».