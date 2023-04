Figo vuelve a retratar a Pablo Iglesias: «Te quedan dos telediarios viviendo del cuento»

Luis Figo vuelve a las andadas en las redes sociales. El ex futbolista del Real Madrid se mofó de Gabriel Rufián y Pablo Iglesias haciendo una comparación con la película Dos tontos muy tontos, y tanto el diputado de ERC como el ex líder de Podemos le han respondido en las redes sociales. Iglesias intentó sacar rédito del enganchó tratando de entrevistar a luso, que ha vuelto a retratarle en público.

«Resolvamos esto como buenos machos ibéricos y con creatividad .¿Te atreves a qué te hagamos una entrevista Rufián y yo? Un tipo duro como tú no puede acojonarse frente a dos tontos muy tontos. La hacemos donde tú quieras, crack. Un biquiño», escribió el ex líder de la formación morada. Obviamente, Figo no se contivo a la hora de contestarle: «Macho alga, ¿me la haces en inglés? Porque español no eres, ¿verdad? Pero creo que no tienes tiempo porque te quedan dos telediarios para seguir viviendo del cuento».

Macho Alfa me la haces en ingles? Porque español no eres verdad? Pero creo que no tienes tiempo porque te quedan dos telediarios para seguir viviendo del cuento 😉 — Luís Figo (@LuisFigo) April 22, 2023



Todo viene porque Rufián publicó en su cuenta de Twitter una imagen junto a Pablo Iglesias, al que entrevistó en su programa de Youtube, y Figo no pudo resistirse a comentar la publicación. «Dumb and Dumber (2023)», escribió el portugués haciendo alusión a la famosa película ‘Dos tontos muy tontos’, protagonizada por Jim Carrey y Jeff Daniels.

El luso recuerda a aquella versión que ofreció durante y después de la pandemia del coronavirus, siendo el azote del Gobierno socialcomunista de nuestro país y de políticos como los propios Gabriel Rufián, Pablo Iglesias, Echenique, Pedro Sánchez, etc.