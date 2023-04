El cobarde podemita Pablo Fernández ataca a Rafa Nadal encumbrando a Iván Ferreiro

Pablo Fernández, portavoz nadional de Unidas Podemos, demuestras ser cobarde hasta para atacar a Rafa Nadal. En lugar de mostrar valentía y criticar en primera persona al tenista balear, lo hace encumbrando a Iván Ferreiro tras sus lamentables insultos al mejor deportista español de la historia. «Más Iván Ferreiro, genio absoluto, y menos Andy y Lucas», escribió en su perfil oficial de Twitter.

Para poner en contexto su cobarde mensaje hay que recuperar las vergonzosas declaraciones del músico sobre Nadal. «Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto. Me toca los huevos, para mal, Nadal. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice: ¡Qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda», dijo en Esquire.

Más Iván Ferreiro, genio absoluto, y menos Andy y Lucas. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) April 21, 2023



¿Y por qué mete a Andy y Lucas en la ecuación? La razón es una entrevista en la que los componentes del dúo gaditano explican por qué actuaron en la Fiesta de la Resurrección en Cibeles, una celebración católica, asegurando que también cantarían si le llaman para hacerlo en el Orgullo Gay. Sin embargo, Lucas deja claro que no participaría en nada relacionado con Bildu.

«Si nos llaman en el Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente», contestó de manera rotunda el cantante, algo que no gusta ni a los independentistas ni a los podemitas como Pablo Fernández.