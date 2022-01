El candidato de Podemos a las elecciones en Castilla y León, Pablo Fernández, está siendo muy criticado en las redes sociales por formar parte, oficialmente, de la denominada casta política, al llevar en una de sus últimas comparecencias públicas ante los medios de comunicación, una cazadora de la marca The North Face.

Al parecer, esta prenda en concreto, tendría un precio medio de 650 euros, por lo que, desde las redes, se ha arremetido contra el líder morado por pedir el voto de los trabajadores criticando a la casta, pero la casta son siempre los demás.

En redes sociales se pueden leer frases como «con 455 pavos de abrigo pide el voto de los trabajadores el candidato de Podemos en Castilla y León. Pero la casta son los demás».

«Se reivindican como la voz de los servicios públicos y la igualdad, pero Podemos ya no son iguales a los trabajadores».

Con 455 pavos de abrigo pide el voto de los trabajadores el candidato de Podemos en Castilla y León. Pero la casta son los demás. pic.twitter.com/ub92GG0pwq — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) January 28, 2022

El candidato de Podemos para las elecciones de Castilla y León, Pablo Fernández Santos, cobra 98.411 euros públicos al año a pesar de que prometió «no vivir de la política».

Fernández ejerce también como portavoz nacional de la formación, lleva seis años en las Cortes de Castilla y León cobrando, según la web de este parlamento, 73.211 euros anuales como retribución base y otros 1.800 euros más al mes como indemnización para gastos.

Lejos han quedado sus míticas frases sobre la clase política, cuando señalaba que en «Podemos no nos hace falta conectar con la calle porque nosotros somos la calle, las plazas y los barrios», decía. «Yo no tengo que contratar a un asesor externo para que me haga un informe de la situación de la clase media o baja, que por desgracia cada vez es mayor en este país». Estos y otros comentarios son recordados desde las redes sociales que arremeten contra el líder morado de Castilla y León.

Precisamente, el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, también en esos años (2014) aseguraba textualmente que «en el momento en el que mínimamente nos parezcamos a la casta estaremos muertos». Sin embargo, con el paso del tiempo aquellas palabras no parece angustiarles demasiado.