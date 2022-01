Las dos naves industriales que el padre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alquila a Industrias Plásticas Playbol SL, la compañía a la que vendió su fábrica de plásticos, están valoradas en 156.000 euros anuales. OKDIARIO ha hecho una estimación de la renta a partir de varios anuncios inmobiliarios ubicados en el polígono El Nogal de Algete (Madrid), donde se encuentran, ante la negativa del empresario que adquirió el negocio de revelar el montante que cada mes ingresa al padre del jefe del Ejecutivo.

Según el Catastro, los inmuebles propiedad del padre de Sánchez tienen una superficie total de 2.698 metros cuadrados. La primera de las naves consta de 1.509 metros cuadrados divididos en cuatro espacios de 1.042, 228, 106 y 133 metros cuadrados. La otra nave, de 1.189 metros cuadrados, está distribuida en tres ambientes. En esta ocasión de 1.006, 146 y 37 metros cuadrados. Estos son los datos que maneja el registro administrativo de bienes inmuebles rústicos y urbanos del Ministerio de Hacienda.

En la actualidad, el portal inmobiliario Idealista oferta un total de diez naves dentro del polígono industrial El Nogal, ubicado entre las localidades madrileñas de Fuente El Saz, Algete y Alalpardo. De esos diez inmuebles, hay tres cuya superficie es similar al de las dos naves de Playbol. El primero de ellos, de 2.365 metros cuadrados, se alquila por 15.000 euros al mes. El segundo de ellos, con 2.900 metros cuadrados, sus dueños piden 13.000 euros mensuales. Y, por último, una tercera nave de 2.460 metros cuadrados que se alquila por 9.800 euros al mes.

Teniendo en cuenta que las dos naves de Playbol tienen 2.698 metros cuadrados, supongamos que, con los datos del valor de los alquileres que se ofertan por la zona, el empresario Francisco José Albert de León paga un alquiler mensual al padre de Sánchez de 13.000 euros aproximadamente. Esa cantidad, multiplicada por los doce meses que tiene un año, da un resultado de 156.000 euros al año. Y, si ese montante, se multiplica por los tres años y medio que el padre del jefe del Ejecutivo y administrador de Playbol SA tiene alquilado el inmueble, Pedro Sánchez Fernández se ha podido embolsar cerca de 546.000 euros.

La titularidad de las notas simples de las naves de Playbol delatan al padre del presidente, que el pasado mes de diciembre aseguró a este periódico que ya no tenía nada que ver con Playbol, ocultando que continúa siendo el propietario de los solares industriales en los que a día de hoy opera la fábrica de plásticos. “Traspasé el negocio hace tres años, cuatro años”, aseguró. Cuando este periódico le preguntó si seguía siendo el dueño de la empresa éste respondió: “No, actualmente no”.

A las palabras del padre de Sánchez se suman las del empresario al que vendió su negocio, Francisco José Albert de León, que se negó ante OKDIARIO a revelar la cifra exacta que cada mes paga al padre del presidente. “¿Podría decirme cuánto paga de alquiler por la nave?”, le preguntamos. “No, no. No está ni por encima ni por debajo del valor de mercado”, respondió. “¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cinco mil euros al mes, 10.000, 15.000?”, insistimos. “A ver, yo te he dado mucha información ya”, respondió entre risas. “¿Más cerca de los 10.000 o de los 15.000?”, volvimos a insistir. “Que no, tira, tira”, concluyó.

En esa misma conversación, Albert de León confesó que el padre del presidente del Gobierno no quiso venderle las naves de Playbol. «Sinceramente, no la quiso vender porque tenía una nave y yo no me podía hacer cargo del negocio y la nave», dijo. «Imagino que tendría un valor bastante alto», le comentamos. A lo que respondió en sentido afirmativo: «Claro». El precio de mercado de un solar de las características del padre de Sánchez oscila entre los 399.000 y 1.340.000 euros.

Este periódico ha publicado el valor exacto del importe que el padre de Pedro Sánchez le puso a la fábrica de plásticos Playbol: un millón de euros. Este fue el precio de la operación de traspaso de negocio que el padre del jefe del Ejecutivo llevó a cabo con Industrias Plásticas Playbol SL en junio de 2018, justo cuando su hijo llegó al Palacio de La Moncloa. Tras producirse los Ministerios de Industrias y Economía inyectaron 701.741,22 euros en ayudas a la empresa compradora.