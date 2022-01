El empresario Francisco José Albert de León, que explota la fábrica de plásticos Playbol, el negocio familiar de los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desmiente al padre del jefe del Ejecutivo asegurando a OKDIARIO que la fábrica de envases y embalajes de plástico “es de Pedro (Sánchez Fernández)”. Es decir, que la compañía Playbol SA realmente pertenece al padre del presidente del Gobierno.

Durante la conversación que Albert de León mantuvo con este periódico, que se produjo el 13 de diciembre de 2021, días antes de la publicación del caso Playbol, el empresario que gestiona el negocio de los Sánchez confesó que él sólo se dedica a explotar la fábrica de plásticos, pero que la titularidad de la empresa continúa estando a nombre de Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del Gobierno. “¿Playbol SA? Playbol SA es de él, es de Pedro, no es mía. Yo le pago un alquiler mensual a este hombre y ya está”, asegura.

Tras presentarnos como periodistas, el empresario empezó a responder nuestras cuestiones. “¿Qué vinculación existe entre las dos sociedades?”, le preguntamos. “Es el casero”, responde tajante. Ante nuestra sorpresa, le pedimos que nos lo explique. “Es la sociedad a la que yo alquilo la nave. Esto es simple: Playbol SA es una sociedad que alquila la nave a mi sociedad, Industrias Plásticas Playbol SL. Yo le compré el negocio, el fondo de comercio en 2018”, relata.

Siguiendo la tesis de Albert de León, le preguntamos por qué si compró el negocio al padre de Sánchez el nombre del padre del presidente del Gobierno continúa figurando en el Registro Mercantil. “Porque esa sociedad alquila una nave y por eso tiene que figurar el nombre”, responde. “¿El señor Pedro Sánchez es asalariado de Industrias Plásticas Playbol SL?”, preguntamos. “No, no, tío, no”, responde. “Pero de alguna manera recibirá el alquiler, imagino, ¿no?”, insistimos. “Hombre, lo recibe la sociedad de Playbol SA”, dice Albert de León. “Claro, de la cual él es el administrador”, añadimos. “Sí, exactamente”, sentencia.

“No hay ninguna cosa rara, entre tú y yo”, repetía de manera constante Albert de León cuando le hacíamos alguna pregunta incómoda. “Existe una empresa que se llama Playbol SA que lleva 30 o 35 años. Playbol SA tiene un negocio, una maquinaria, un almacén y una nave. A mí me dicen que la quieren vender. Vale. Yo miro números, hago, y yo me quedo con la maquinaria, el almacén y el negocio. ¿Vale? Eso es Industrias Plásticas Playbol. Y luego Playbol SA los socios que tenga o lo que tenga y la nave que tiene es Playbol SA. Yo le pago un alquiler mensual a este hombre y ya está. Esa es la única vinculación que hay”, vuelve a explicarnos.

Seguidamente, le preguntamos a cuánto asciende la cantidad monetaria que cada mes le transfiere al padre de Pedro Sánchez. “¿Podría decirme cuánto paga de alquiler por la nave?”, le preguntamos. “No, no. No está ni por encima ni por debajo del valor de mercado”, responde. “¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cinco mil euros al mes, 10.000, 15.000?”, insistimos. “A ver, yo te he dado mucha información ya”, responde entre risas. “¿Más cerca de los 10.000 o de los 15.000?”, volvemos a insistir. “Que no, tira, tira”, concluye.