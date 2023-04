Rafa Nadal no pasa por un buen momento. El tenista español anunció hace unas horas que no podrá disputar el Mutua Madrid Open debido a una lesión en el psoas ilíaco de la que todavía no ha podido recuperarse de forma plena. Nadal sigue poniendo todo de su parte para superar la dolencia y llegar bien a Roland Garros, y encima tiene que escuchar opiniones como la del músico Iván Ferreiro, que le ha faltado el respeto con un lamentable desprecio que está dando mucho que hablar en las redes sociales.

En una entrevista en Esquire, el compositor dice que el hecho de que Nadal juegue un partido «hecho polvo» es negativo para la sociedad y para los derechos laborales de los ciudadanos: «Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto».

Durísimas palabras

«Me toca los huevos, para mal, Nadal. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice: ¡Qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda», añadió enfadado el que fuera solista de Los Piratas durante la charla con la citada revista. Unos lamentables e inaceptables desprecios que están provocando infinidad de críticas hacia el músico en las redes sociales.

Hace unas semanas, Jordi Évole también faltó al respeto a Rafa Nadal hablando del momento en el que el tenista se retiraba lesionado: «Cuando una retransmisión deportiva se convierte en un documental. 3 minutos de pura vida. Cuando Superman pierde los poderes y se vuelve humano. Las caras de los suyos. Y la cara de él. Y el plano de coronilla que clarea. El realizador de esto es un genio. Y hacerlo en directo».