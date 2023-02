El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, no se calla y sigue respondiendo a los ataques de Jordi Évole. Esta vez por una causa solidaria: que el presentador de laSexta aprenda a escribir sin errores de ortografía. En sus redes sociales, Évole escribió: «Inda, a parte (sic) de mentir cada día, das asco». «A parte», separado. Literal. De ahí que Inda no quiera dejar pasar la oportunidad de tener un detalle para que la ortografía de Évole deje de dar asco: «Por cierto, Évole, pasaste por el cole pero el cole no pasó por ti, es aparte, no a parte», afirma.

«Tú debiste pasar por el colegio pero el colegio no debió pasar por ti porque escribes a parte separado cuando se escribe junto. Jordi, aparte se escribe junto y, por lo tanto, lo que voy a hacer es regalarte este ejemplar del diccionario de la Real Academia Española para que sepas cómo se escribe aparte y cada vez que tengas dudas, lo consultes. Lo único que necesito es que me des la dirección de tu casoplón», afirma con ironía Inda.

Inda, a parte de mentir cada día, das asco. pic.twitter.com/LGvuzYqNzm — Jordi Évole (@jordievole) February 12, 2023

Inda ha vuelto a recordarle a Évole que en el plano periodístico no está capacitado para darle lecciones: «He sacado las exclusivas más importantes de las última décadas, todas ellas refrendadas por la Justicia, como la corrupción de Juan Carlos I o los sobresueldos del PP. ¿Te suena, Jordi?».

«El único que da asco ético, moral y seguramente de otro tipo eres tú, porque eres amigo de Otegi y no lo ocultas. Además, das asco porque sostienes que la Ley Montero tiene algún error… ¿Cómo que algún error si hasta 500 delincuentes sexuales se han visto beneficiados por ella? Eso sí da asco».

Esta mañana, el director de OKDIARIO le ha recordado a Évole que haya tenido el presentador de laSexta la indecencia de haber presumido de su amistad con Otegi: «Querido Jordi, veo que te has cabreado porque contamos el otro día, dijimos en un titular del periódico, que eres amigo de Otegi. La verdad es que a mí me parece repugnante ser amigo de Otegi. Pero lo cierto es que lo eres, le hiciste una entrevista a la carta en la cual, aparte de las felaciones periodísticas a las que acostumbras con todos los malos del mundo mundial, no le formulaste las preguntas que tenías que hacerle».