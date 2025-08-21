¡No culpen a los pirómanos!

Existe un fenómeno casi sobrenatural por el cual el Gobierno y sus fieles escuderos mediáticos de la izquierda parecen haber desarrollado una curiosa ceguera selectiva que les impide culpar a quienes realmente han causado los incendios. Hablamos de esos seres mitológicos llamados pirómanos e incendiarios, que van desde aquellos con intereses económicos o laborales —como aquel bombero que provocó un fuego que arrasó 2.200 hectáreas en Ávila— hasta el vengativo que decide «arreglar cuentas» con sus vecinos.

Al Gobierno de Sánchez le resulta tremendamente inconveniente mencionar a estos delincuentes porque desmontaría por completo su épica cantinela sobre la emergencia climática. Para El País, esos pobres incendiarios son simplemente «chivos expiatorios» incomprendidos que cargan injustamente con las culpas de los incendios. Para defender esta tesis, despliegan todo un ejército de expertos y ecologistas que probablemente no han limpiado un matorral en su vida, quienes nos explican que el verdadero problema es la «falta de gestión forestal».

Pero lo mejor llega cuando en un alarde de progresismo foucaultiano de manual, nos justifican a los pirómanos porque «padecen una enfermedad mental y no hay que estigmatizarlos». Como si prender fuego a 350.000 hectáreas no fuera afectar psicológicamente a sus víctimas. ¿Cómo pretenden exactamente prevenir y combatir los incendios si los responsables de arrasar medio país no forman parte del problema?

Es que estamos siendo gobernados por fanáticos ideológicos para quienes los incendiarios son una mera anécdota folclórica: lo verdaderamente importante es aterrorizar a los ciudadanos con un apocalipsis climático que, en el caso de Sánchez, se «combate» de la manera más ecológica posible: trasladándose a Extremadura y León a bordo de un Falcon y acompañado de dos helicópteros Superpumas, súper verdes y sostenibles.