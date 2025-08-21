Un diputado inútil

«Estos no son años fáciles, pero Més está donde está para que Baleares esté mejor. Defendemos la cultura y defendemos Baleares», ha sentenciado. Y se ha quedado tan ancho. Posiblemente para Vicenç Vidal la cultura -¡oh la cultura!- sea hoy el mayor problema de las Baleares e islotes adyacentes y de la cultura, claro está, la lengua con la que pretendemos entendernos con el resto del mundo, pinganillo mediante.

Este diputado de Sumar Més en el Congreso, este tal Vidal que pinta menos que un rabanito, ha destacado el trabajo realizado para conseguir que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, otro que tal baila, otorgue 430.000 euros a diferentes entidades culturales de Baleares, obviamente catalanistas, como la Obra Cultural Balear (OCB), que obtendrá 300.000 euros para impulsar su «tarea imprescindible», es decir, sustituir la cultura balear por la catalana del Principat que, quieras o no, son evidentemente muy distintas. Y para Joves per la Llengua, entidad impulsora del Acampallengua y el Correllengua, se destinarán otros 30.000.

Luego, para disimular su ferviente catalanidad, le caerán a la red social X, o sea el cine de S’Escorxador de Palma, 50.000 euros y a Casa Planas, 30.000 euros para difundir una colección de postales de turismo. Hete aquí muy probablemente los grandes logros de Vidal como diputado. ¿Ha conseguido algo más para Baleares? ¿Ha obtenido algo más para Baleares Sumar? ¿Ha concedido algo más Sánchez a Baleares a través de su partido lameculos Sumar y su devoto Vidal? Cabe dudarlo con fundamento.

Y ahora, lo que faltaba, el Consell de Mallorca concede a la Obra Cultural Balear 35.000 euros y a Joves per la Llengua 45.000 euros más. ¿Se puede saber qué harán ambas entidades con este pastón que les acaban de conceder? Que se sepa, ahí están las webs que lo demuestran, poca cosa más que lo que ya vienen haciendo.

BOLAÑOS, TAREAS IMPRESCINDIBLES. El ministerio tripartido de Bolaños, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, o sea tres en uno juntos y revueltos, a falta de otros menesteres más imprescindibles ha ordenado a todos los juzgados y tribunales de Baleares que utilicen los topónimos oficiales en lengua catalana de sus sedes. Así, independientemente del idioma con el que se redacte un auto, una providencia o una sentencia, siempre se usará la denominación Palma, Eivissa o Maó y no Palma de Mallorca, Ibiza o Mahón, como ocurría hasta ahora. El quid de la cuestión es éste: cómo deberá llamarse Palma en el futuro si Palma es Palma y además es también de Mallorca. Átenme ustedes esta mosca por el rabo. ¿Acaso Palma del Principat les parecería mejor?

FALTA VIGILANCIA. Los Bomberos de Mallorca actuaron en el rescate de tres adultos y tres niños que se encontraban agotados y sin agua en el Torrent de Pareis. Descerebrados los hay en todas partes, pero ya se ha visto que con demasiada frecuencia tiene que ser rescatada gente en estos lugares y la cifra comienza a ser alarmante. ¿Sería posible señalizar adecuadamente su peligrosidad o, incluso más, poner vigilancia? Nos ahorraríamos muchos rescates, evidentemente.

EL DINERO, ANTE TODO. Sólo seis años después de la muerte de San Ignacio, llegaron a Palma cinco jesuitas atendiendo las peticiones del Reino de Mallorca y de la sociedad para que la Compañía tuviera presencia en la isla. Estos cinco jesuitas fundaron el colegio de Montesión que hasta el pasado mes de junio fue el más antiguo del mundo. Pero ahora todo el recinto de Montesión, incluido el convento, el claustro, la iglesia, el museo y demás dependencias, pasa a manos privadas. Ahora, por tanto, ni existe ya el convento ni, esto es aún más grave, queda ningún jesuita en la isla. Queda muy claro que para la Compañía el dinero pasa por encima de todo lo demás.

LO QUE VA DEL PSM A MÉS. Parece ser que Vicenç Vidal y una delegación de Més ha viajado a Bilbao para mantener un encuentro con el coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, para explorar la posibilidad de un frente amplio plurinacional de los partidos soberanistas alineados a la izquierda del PSOE. Pregunta: ¿se habría atrevido el PSM, socialdemócrata nacionalista, raíz de Més, a reunirse con los herederos de los criminales etarras? Muy probablemente no. Es una constatación de la conversión del PSM en Més, ahora un partido nacionalista de extrema izquierda muy distante de la moderación propia de nuestra idiosincrasia. Lo de ecosoberanistas ya les queda muy lejos. En fin. Degenerando, degenerando…