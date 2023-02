El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha querido responder así a los ataques de Jordi Évole: «Querido Jordi, veo que te has cabreado porque contamos el otro día, dijimos en un titular del periódico, que eres amigo de Otegi. La verdad es que a mí me parece repugnante ser amigo de Otegi. Pero, lo cierto es que lo eres, le hiciste una entrevista a la carta en la cual, aparte de las felaciones periodísticas a las que acostumbras con todos los malos del mundo mundial, no le formulaste las preguntas que tenías que hacerle».

«Dices que no eres amigo. Pero, aquí vemos una fotito en la que tú sales aquí y aquí sale Otegi. ¿Sabes quién es este amiguito con el que estás abrazado y te haces una foto? Pues este señor, según dijo el Tribunal Supremo, era el jefe de la banda terrorista ETA», ha explicado el director de OKDIARIO.

«Además de todo eso, le pegó un tiro en el estómago a un jefe ucedista, que era Gabriel Cisneros, al cual yo conocí y era una magnífica persona. Le puedes preguntar también a Javier Rupérez, embajador de España y una persona prominente con la UCD y con el PP. A Javier Rupérez, éste indeseable, este malnacido, le secuestró. Y también le puedes preguntar a Luis Abaitua, ex directivo de Michelin, que todavía vive, un vitoriano, ¿qué le pasó? Pues yo te lo digo, le secuestró éste con el que tú sales abrazado», ha afirmado Inda.

«Yo no discuto que tú le entrevistases porque personalmente puede ser una oportunidad. Lo que sí discuto es que le hicieras esa entrevista masaje donde no le preguntaste ni le rebatiste cosas tan obvias como que el Tribunal Supremo le apuntaba como número 1 de ETA, etc, etc, etc, o si disparó a Cisneros. O todas las fechorías que cometió este personaje», ha recordado el director de OKDIARIO.

«Dices que mentimos todos los días, que miento todos los días, hombre, querido Évole, ¿tú, qué noticias has sacado en tu vida? Yo te voy a contar las que he sacado solo o en compañía de otros, las que hemos sacado aquí en OKDIARIO», ha indicado Inda. «Pues mira, entre otras, saqué en exclusiva la financiación en B del Partido Popular y los sobresueldos de Génova, 13. Ésa es mía, querido Évole. Y no mentí, lo ha dicho la Justicia», ha subrayado.

«Además de eso, los sms a Bárcenas, Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos. Además de todo eso, saqué el caso Pujol, también saqué el caso Munar en Baleares», ha señalado Inda. «El caso Ignacio González, además el caso Granados, el caso Neymar», ha proseguido. «He sacado casos tan importantes como el caso Urdangarin, ése es mío, querido Évole, te lo recuerdo, y la Justicia ha dicho que era verdad», ha recordado Inda.

«La Justicia también ha dicho que eran verdad todas las corruptelas, todas las mangancias, del Rey emérito, Juan Carlos I, y eso quién lo sacó, ¿tú? No, en fin, mientras tú hacías el cantamañanas, yo tenía el coraje y la decencia cívica de publicarlo», ha explicado el director de OKDIARIO.

Inda ha añadido: «Además, sacamos el casoplón de tu amigo Pablo Iglesias en Galapagar, ¿eso era mentira o verdad? Yo creo que era verdad, ¿no? Era verdad como lo de Juan Carlos, Urdangarin, los Pujol, los sobresueldos en Génova, la financiación en B, el sms de Rajoy a Bárcenas, Ignacio González o lo de Granados».

«Ahora resulta que se une en la cruzada contra mí tu amigo y coleguita Pablo Iglesias. Que me ha llamado muñeco diabólico hoy porque he osado decir que eres amigo de Otegi. Y luego, querido Évole, dices que doy asco», ha subrayado Inda, que ha añadido: «Mira das asco moral, das asco ético. Una persona que dice que la ley del sólo sí es sí, la Ley Montero, puede tener algún tipo de error, cuando ya 500 violadores, abusadores y pederastas se han beneficiado de ella con reducciones de pena, decir que puede haber algún tipo de error es nauseabundo y repugnante». «Como eres tú. Tú das asco moral y das asco ético», ha concluido.