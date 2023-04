La gran preocupación de Nadal: es duda para Roland Garros

Rafael Nadal ha llegado al punto que más temía debido a las complicaciones con la lesión en el psoas ilíaco sufrida el 18 de enero en segunda ronda del Open de Australia. El tenista español, junto con su equipo, diseñó un calendario de recuperación basado en la prudencia y en la reaparición sólo cuando hubiera sensaciones cercanas al 100% y sin riesgo de recaída. Sin embargo, los plazos no se han cumplido y con el necesario cambio de rumbo decidido por el tenista, junto a los expertos, por primera vez parece en razonable duda su presencia en Roland Garros, su torneo prioritario para este 2023.

Nadal anuncio en la mañana del jueves que no podrá disputar el Mutua Madrid Open, siendo este el tercer torneo que aparecía a priori en su calendario de la temporada, dentro de la gira de tierra batida, y que no podrá disputar debido a una lesión que contaba con un diagnóstico inicial de recuperación de seis a ocho semanas y que ya va por la 14, sin que Rafa y sus médicos hayan conseguido encontrar una solución total para que el tenista se sienta en plenas condiciones sobre la pista.

Así las cosas, Nadal, junto con su equipo, han optado por tomar otro camino, en vistas de que la continuidad en los entrenamientos no era la deseada ni tampoco la necesaria para lanzarse a una reaparición en torneo oficial. Las consecuencias son graves para el balear, no sólo por no poder volver todavía a jugar si no por colocarse como duda para la disputa de Roland Garros, la competición que ha ganado en 14 ocasiones y a la que ha considerado como prioridad desde que se produjera una lesión que el propio jugador sabía que le iba a apartar muchas semanas de la competición oficial.

«La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga», comunicaba Nadal en el anuncio de su renuncia al Madrid Open, deslizando que no puede confirmar su presencia para ninguno de los torneos venideros, tampoco Roland Garros. «No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual», completaba Rafa, quien ha recibido el apoyo público de sus patrocinadores y del mundo del tenis en general tras anunciar que su baja se prolonga y no tiene fecha de regreso.

Las consecuencias de Nadal para Roland Garros

No jugar Montecarlo, Barcelona ni Madrid, que son las ausencias oficializadas para Nadal hasta la fecha, no implican per se que el jugador español no vaya a disputar Roland Garros, pero sí complican su rendimiento en el torneo parisino en caso de que finalmente esté en disposición de disputarlo. Rafael aún tiene tiempo para recuperarse –el Grand Slam comienza el 28 de mayo, dentro de más de un mes–, pero de llegar lo hará sin el bagaje necesario en competición oficial –también es duda para Roma– y con un ranking que apunta a estar por debajo del puesto 16, por lo que en París podría encontrarse duelos con los mejores tenistas del mundo desde la tercera ronda de competición.