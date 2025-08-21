El Atlético celebra una noche de bienvenida agridulce

El Atlético reunirá esta noche, a partir de las 21.30 horas, a más de 25.000 aficionados en el Metropolitano en la segunda edición de la «Noche de Bienvenida», un acto gratuito para los abonados -y a 12 euros para el público en general- en el que presentará a sus nuevos fichajes para esta temporada. Será una fiesta algo deslucida por la dolorosa derrota del pasado domingo ante el Espanyol, y que además se produce a sólo 48 horas del debut en Liga en el estadio rojiblanco, ante el Elche.

Los aficionados asistirán hoy a la puesta de largo de Álex Baena, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Dávid Hancko y Giacomo Raspadori, junto a Clément Lenglet y Juan Musso, que jugaron cedidos la pasada temporada, pero cuyos derechos han sido adquiridos de manera definitiva. .. En el equipo femenino serán presentadas Amaiur Sarriegui, Macarena Portales y Alexis Fernández, y también tendrá su espacio el Atlético Madrileño de Fernando Torres, uniendo a toda la familia atlética en un evento inclusivo que celebra el crecimiento del club en todas sus categorías.

¡Te esperamos este jueves en el Riyadh Air @Metropolitano para la ‘Noche de Bienvenida’! 💫🏟️🔴⚪ Una noche única que reunirá sobre un mismo escenario al primer equipo masculino, al femenino y al Atlético Madrileño. ℹ️ https://t.co/i0joKZnom8 pic.twitter.com/Ruhrb6CVJu — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2025

El evento, que espera superar los 25.000 asistentes de la edición anterior, contará con la actuación del cantante Dani Fernández y otras sorpresas, como un espectáculo visual potenciado por la renovación del estadio, que incluye una pantalla 360º y un túnel LED. Las puertas del estadio abrirán a las 20:30, aunque desde esta mañana los aficionados ya pueden disfrutar de la oferta gastronómica, el Atleti Tour & Museo, la tienda oficial y el Indi Park. Además, se lanzará la colección “Atleti Space”, con camisetas, bufandas y parches exclusivos.

¡Johnny y Markus te esperan en la ‘Noche de Bienvenida! 😁 ℹ️ https://t.co/i0joKZmQwA pic.twitter.com/OMRgjU8c4Q — Atlético de Madrid (@Atleti) August 20, 2025

En las últimas horas se había especulado con la posibilidad de que se produjera una «sorpresa» durante el acto en forma de anuncio de un nuevo fichaje, en concreto se hablaba del argentino Nico González, pero las negociaciones aún no están cerradas y todo hace indicar que habrá que esperar algunos días más, por lo que hoy se seguirá el guion establecido.