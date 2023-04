El inicio de temporada en tierra batida de Rafa Nadal ha comenzado con el balear en la enfermería, ya que sigue en su proceso de recuperación de la lesión que sufrió en el Open de Australia en el psoas iliaco de su pierna izquierda. Ahora, su tío Toni, quién ya no es su entrenador, ha hablado sobre el regreso de su sobrino de cara a Roland Garros o, incluso, al Masters 1000 de Madrid, cuya presencia aún no está confirmada.

«Hablamos el sábado. Y solamente regresará si se encuentra en buenas condiciones, al 100%. Si no, eso no será bueno para él. En el Open de Australia jugó sin estar a tope», comenzaba Toni Nadal sobre el estado físico de Rafa y donde muestra realmente ciertas dudas sobre el regreso a corto plazo del ganador de 22 Grand Slams.

«Quiere encontrarse muy bien para volver a jugar. Lo que más le gustaría es poder llegar a Roland Garros con confianza y físicamente bien. Habrá que esperar, pero sigue teniendo en su mente intentar ganar de nuevo», reconociendo que Rafa Nadal sigue siendo uno de los candidatos a hacerse con Roland Garros pese a no estar en plenas condiciones físicas. Cabe recordar que el manacorí lleva lesionado desde el pasado mes de enero.

«Aún si no llega en las mejores condiciones al entrar en esa pista, todo cambia. Lo que él necesita son unos cuantos partidos que no sean muy difíciles para coger ritmo», finalizó Toni Nadal en Bartoli Time, programa de RMC que es presentado por la ex tenista Marion Bartoli.

Nadal en el Roland Garros

El torneo francés, el segundo Grand Slam de la temporada, hizo oficial este martes su primera lista de inscritos y dejó constancia de los jugadores que se han apuntado a día de hoy, pese a que falta de más de un mes para el inicio de la competición. Rafa Nadal, campeón en 14 ocasiones y el mejor de la historia en esta superficie, forma parte de esta lista de inscritos, pero eso no quiere decir que vaya a disputarlo.