La frase viral de Toni Nadal que define el espíritu de Rafa

Rafael Nadal Parera volvió a dejar a todos sin palabras tras su actuación ante Novak Djokovic en Roland Garros. El tenista español logró una victoria espectacular frente al número uno del mundo, sin embargo, sus declaraciones posteriores volvieron a sembrar las dudas sobre su futuro. Precisamente respecto a su futuro se ha pronunciado una persona que le conoce muy bien, su tío Toni Nadal, que ha dejado una frase viral sobre su sobrino.

Al ser preguntado por si hay ganas de destronar al rey de la tierra batida, Toni fue claro: «Destronarlo creo que sí». Sin embargo, el que fuera su entrenador durante la mayor parte de su carrera asegura que no hay que dar por muerto a Rafa, y lo compara con la gesta que ha logrado el Real Madrid en la Champions eliminando a los grandes favoritos al título como PSG y Manchester City.

«Lo hemos visto con el fútbol, el Madrid no tenía nada que hacer contra el PSG, Manchester City y ganó. La gente que lucha normalmente suele estar siempre ahí. Y Rafael es un luchador. ¿Hay ganas de destronar a Rafael? Ni me lo planteo. Sé que es normal… la gente quiere ver a una nueva figura pero también dices ‘no me des por muerto tan pronto porque no soy un tipo acabado’. Yo me limito a constatar una realidad que vi cuando la gente decía que Rafael ya no tiene opciones de ganar en Roland Garros, pero yo creo que cuando sale a la pista, si está mínimamente en condiciones, es un rival a tener en cuenta», comentó.

Muchos ven en Carlos Alcaraz al sucesor natural del ganador de 21 Grand Slams, pero Toni afirma en una entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER que «creo que vosotros vais un pelín rápido. Carlos Alcaraz es un grandísimo jugador y creo que va a ser número 1 del mundo. Es muy bueno pero he visto que parte de la prensa ha dado por acabado a Rafael, acabado y sustituido. Comparar a Alcaraz con Nadal es precipitado. Que dentro de 10 años Alcaraz ha conseguido lo mismo que Rafael… es posible».

«¿Último Roland Garros? Quiero creer que no»

Las últimas declaraciones de Rafa Nadal han sembrado la duda sobre si éste será su último Roland Garros, a lo que el ahora preparador de Félix Auger-Aliassime responde: «Quiero creer que no. A mí las despedidas no me gustan, no me imagino a mi sobrino despidiéndose del tenis. Sé que el viernes cumple 36 años y antes en esa edad prácticamente todo el mundo estaba retirado».

«Hoy en día se ha alargado un poco más la edad de los jugadores pero muy lejos no se está. Va a depender de Rafael. Mientras se encuentre competitivo… seguirá. Si los problemas se vuelven más duros y no tienen solución, evidentemente no creo que disfrute de ir cada día al límite», prosigue Toni Nadal.

«Lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a él en ocasiones que no hemos estado de acuerdo. Él me decía que no estaba muy bien preparado y yo le decía que es una cuestión mental. Cuando activas bien la cabeza… este extra lo puedes hacer. No siempre te sale pero lo vimos en el Open de Australia. Nadal se fue allí con una escasa preparación y consiguió anotarse un partido decisivo a cinco set después de estar perdiendo todo el tiempo. Al final, si logras que la cabeza esté muy bien dispuesta… mi sobrino tiene una buena capacidad física. Aunque no se haya podido preparar al 100%, cuando llega el momento sí que su cabeza está al 100% de predisposición», concluyó.