Así es la lesión que aleja a Nadal del Mutua Madrid Open y complica su temporada

Se confirman las peores noticias dentro de semanas de dudas e incertidumbre en torno al estado físico de Rafa Nadal. El tenista español anunció que no podrá disputar el Mutua Madrid Open debido a la lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, sufrida el 18 de enero en el Open de Australia y de la que aún no ha podido recuperarse de forma plena. Después de Montecarlo y Barcelona, Madrid es el tercer torneo de la gira de tierra batida que estaba en el calendario de Rafael y en el que no podrá estar debido a una dolencia que le está dando muchas más complicaciones de las esperadas.

Al término del encuentro de segunda ronda del Open de Australia, Nadal, que cedió aquel día ante Mackenzie McDonald, ya podía entrever el diagnóstico de su lesión, que se haría oficial tiempo después. Dolencia de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, con un tiempo estimado de baja, inicialmente, de seis a ocho semanas. Los plazos, como queda claro teniendo en cuenta el parte y tal y como ha confirmado el propio Nadal en su último comunicado, no se han cumplido, debido a complicaciones que hacen que Rafa aún no se sienta listo para competir al máximo nivel.

Las lesiones en el psoas ilíaco suelen contar con un fácil diagnóstico y una recuperación plena en un tiempo cercano al del diagnóstico, tal y como explicó en este periódico el director de los servicios médicos del CAMDE, Vicente de la Varga. Sin embargo, en Nadal no se han podido dar estas circunstancias y no es la primera vez, ya que en 2018, también en el Open de Australia, sufrió una lesión casi igual, de un grado menor, que le mantuvo más de dos meses de baja pese a que el tiempo estimado era de sólo uno.

«Han sido unas semanas y unos meses difíciles», relataba Nadal en el inicio del comunicado en el que anunció su baja del Mutua Madrid Open. Lo cierto es que para Rafa, el deseo era, lógicamente, regresar lo antes posible a la competición, donde verdaderamente se siente feliz, pero la prioridad va por otro lado, y es recuperarse plenamente de una dolencia importante que además le ha dado complicaciones.

Nadal, su lesión y la duda para Roland Garros

Nadal confirma que ya ha doblado el tiempo estimado en un principio para. la lesión en el psoas. «En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce». «La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado», añade, dejando constancia de que ha seguido todas las indicaciones médicas, que por desgracia, hasta el momento, no le han dado resultado.

El problema, más allá de la renuncia, obligada, a disputar el Mutua Madrid Open, es que el manacorí venía entrenándose buscando su mejor punto de forma para reaparecer, pero al no encontrar las soluciones deseadas en cuanto a su recuperación total, ha decidido cambiar de rumbo y ponerse con un tratamiento diferente. Las consecuencias de ello serán positivas o negativas, pero por el momento se desconocen y le dejan como duda incluso para Roland Garros, el torneo que sí o sí tenía marcado en el calendario, como prioridad absoluta. «Esta es la situación actual», se resignaba a asumir Nadal, compartiendo su sentir con los seguidores en un comunicado preocupante y que deja claro que la temporada del mejor deportista español de la historia se ha complicado sobremanera por una lesión que, a priori, no debía haber dado tantas complicaciones.