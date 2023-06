Pablo Iglesias, fundador de Podemos, ha compartido un vídeo de Eduardo Inda, en su guerra personal contra Yolanda Díaz, líder de Sumar. El que fuera vicepresidente segundo del Gobierno ha publicado unas palabras del director de OKDIARIO en El Programa de Ana Rosa para tratar de erosionar la figura pública de su sucesora al frente del sector político a la izquierda del PSOE.

El también ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 intenta desacreditar a la candidata de Sumar al 23J porque periodistas críticos admiten que ella tiene formas más amables que él. Inda dice textualmente en la tertulia de Telecinco: «La gran conclusión es que Podemos, gobiernen o no gobiernen, ha desaparecido. Podemos ya es una reliquia. Afortunadamente para las libertades, para la democracia y para el sentido común. Es una reliquia. Y eso es una cuestión absolutamente innegable. La señora Yolanda Díaz, yo no comulgo con sus postulados ideológicos, pero tiene otras formas, tiene otro talante, tiene otra forma de tratar, por ejemplo, a los periodistas y a los rivales políticos».

«Es otra historia. Hizo una reforma laboral que la aplaudió la propia CEOE, es decir, la patronal. Es una persona que ha fajado consensos y que no genera rechazo. La señora Irene Montero, el señor Pablo Iglesias y el señor Pablo Echenique… –Ione Belarra, que es una pobre segundona– generan un rechazo social importante», agrega el director de este periódico.

Tras años y años de tratar de desprestigiar a Inda, Iglesias considera que es una voz autorizada en la política española. Viene a insinuar que es negativo que los periodistas hablen bien de la candidata que le va a suceder al frente de la papeleta electoral donde van miembros de Podemos.

Desde Más Madrid, la ex diputada autonómica Clara Ramas ha criticado el último movimiento de Iglesias. «¿Por qué echas gasolina contra la fuerza con la que tu partido va en coalición? ¿Por qué encima, para ello, compartes un corte de un, según tú mismo, periodista-cloaca que llama ‘pobre segundona’ a la secretaria general de tu partido, que tiene un puesto en dicha coalición?», ha escrito la colaboradora de Íñigo Errejón.

Por su parte, perfiles afines a Podemos agregan: «Si el cloaquero Eduardo Inda y la mafia hablan bien de una política, muy bien no debe estar actuando Yolanda Díaz para los intereses de la izquierda…», «Si te defienden estos… ya está todo dicho», «Yolanda ilusiona a Inda. Eso sí que es Sumar» o, entre otros mensajes publicados, «Yolanda vete ya. Si Inda te alaga[SIC] es porque tu política es de las cloacas». La izquierda post Podemos está completamente desconcertada sobre cuál son sus referentes y sus adversarios.